새로운 틈새 상품 주목 받는 단지형 타운홈 ‘라피아노 천안아산’ 마감 임박

최근 이른바 ‘단지형 타운홈’이 주택 시장에서 새로운 틈새 상품으로 떠오르고 있다. 단독주택, 타운하우스 등 2~3층 규모의 주택이 아파트 단지처럼 모여 있는 형태로 변모하는 것으로, 개인이 땅을 사들여 개별적으로 건축사와 설계를 하고 집을 지었던 예전과는 다른 모양새다.

아파트 수준의 보안·관리를 받으면서 단독주택의 독립적이고 자연친화적 생활을 동시에 누릴 수 있다는 점이 주택 수요자들에게 관심받는 이유다.

청약 시장에서도 이 같은 인기가 이어지고 있는데, 지난해 경기도 고양시에서 분양한 ‘힐스테이트라피아노 삼송’의 경우 청약 경쟁률이 평균 8.36대 1이었으며 인기 평면의 경우 55.5대 1까지 최고경쟁률을 기록한 바 있다.

이 같은 단지형 타운홈 트렌드에 대해 한 업계 관계자는 “개인이 직접 단독주택을 짓기 위해서는 부지 매입부터 설계, 시공까지 드는 비용과 수고가 만만치 않기 때문에 대안으로 단지형 타운홈이 인기를 얻고 있다”라며, “특히 최근에는 단독주택들도 인기 있는 브랜드를 중심으로 소위 환금성이 보장되는 경우가 늘어나고 있어 인기가 더욱 높아질 것으로 전망된다”라고 전했다.

이러한 상황에서 충청남도 아산에 들어서는 단지형 타운홈 ‘라피아노 천안아산’이 전 평면 계약 마감이 임박한 것으로 알려지며 관심을 모으고 있다.

‘라피아노 천안아산’은 디벨로퍼 알비디케이(RBDK)의 브랜드 ‘라피아노(Lafiano)’가 충청도에 최초로 선보이는 단독형 타운홈으로, 자연 속에서 다양한 특화공간을 누릴 수 있는 충청권 최초의 라피아노 사업지로 주목받고 있다.

독창적이면서도 더 편안한 삶을 지원하는 공간을 만드는데 집중, 새로운 의미의 ‘건축공학’을 적용한 단지형 타운홈으로, 단순히 수치적인 공학 설계가 아닌 ‘나만의’ 공간을 위한 다양한 디테일을 도입했다.

실제로 침실, 주방, 거실, 계단과 보이드 공간 등의 디테일한 수치를 통해 인체공학적 설계가 적용된 편리한 라이프스타일을 누릴 수 있는 최적의 공간을 제공할 계획이다. 이를 통해 집의 공식을 새롭게 정의하는, 그동안 천안·아산에서 찾아볼 수 없던 하이 소사이어티 타운홈 단지를 최초로 공급하게 될 것으로 전망된다.

‘라피아노 천안아산’은 아산배방택지개발지구내 도심지 위치에 자리 잡아 황금 입지로도 손 꼽히는데, 단지와 인접한 용곡공원의 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있으며 KTX천안아산역 중심상업시설이 반경 1km내에 위치해 있다. 갤러리아 백화점, 이마트, CGV는 물론 1호선 아산역도 인접해 편리한 생활 인프라가 지원되며, 사업지 1km 거리 내에 초·중·고등학교가 모두 위치해 자녀 통학에 유리하고 아산용연초 병설유치원을 비롯해 다수의 어린이집이 인근에 있어 교육 환경 또한 우수하다.

광역교통망도 뛰어나다. KTX와 SRT를 이용할 수 있는 천안아산역과 지하철 1호선 아산역과 인접해 있으며 단지 바로 앞 이순신대로를 통해 아산시, 불당신도시, 천안시청 이동이 용이하고 온천대로, 천안대로 및 경부고속도로 또한 인접해 서울권역 및 수도권으로의 광역 접근성도 좋다.

한편, ‘라피아노 천안아산’ 하우징갤러리는 코로나19 예방 및 원활한 관람을 위해 예약제로 운영된다.

