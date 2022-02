감사원, "민간업체에 개발 특혜"‥ 안병용 시장, "감사원이 잘못 해석" 유감 표명

감사원, "업무 부당하게 처리하고 민간업체에 편의 제공"

안 시장, "아무 문제 없으며 감사원 처분에 강력 대응"

[아시아경제 라영철 기자] 경기 의정부시 반환 미군기지 '캠프 카일' 개발 과정에서 '민간업체에 특혜를 줬다'는 감사원의 감사 결과에 대해 안병용 의정부시장이 강한 유감을 표명했다.

앞서 감사원은 전날(22일) "의정부시가 반환 미군기지 '캠프 카일' 개발을 추진하면서 특정 민간업체와 사실상 수의계약을 맺고 담당 공무원이 도시개발구역 지정 제안 수용 업무를 부당하게 처리하고 민간업체에 편의를 제공했다"는 감사 보고서를 냈다.

감사원은 "의정부시가 특정업체에 특혜를 몰아주고 사업 이익을 실제의 1/6 수준으로 적게 계산해줬다"며 해당 업체의 사업 참여를 취소하는 방안을 마련하고 관련자 2명에 대한 중징계를 통보했다.

이에 안 시장은 23일 기자회견을 열어 "감사원이 미군 공여구역법과 주한미군 반환 공여구역 업무를 잘 모르거나 잘못 해석했다"며 "특정 민간업체에 특혜를 줬다는 것은 확정된 구속력을 갖추고 있지 않고 상호 의견을 검토하는 MOU만 진행한 사항"이라고 반박했다.

이어 "결정하지도 않은 행정 행위에 대해 앞으로 있을 수 있는 사업자의 이익을 추론해 공무원을 중징계하는 것은 이해가 가지 않는다"며 유감을 밝혔다.

안 시장은 또 "감사원이 해당 공무원들에 대해 어떠한 수뢰나 법률 위반을 적시하지 않고 사형선고에 가까운 해임 징계 결정을 했다"며 "감사원이 징계를 자진 철회해 공무원들이 자신의 위치에서 더 열심히 일 하도록 선처해달라"고 청했다.

그러면서 "의정부시 캠프 카일 도시개발사업 시행사 선정 특혜 의혹 관련, 아무 문제가 없으며 감사원의 처분 결과에 모든 방안을 검토해 강력하게 대응하겠다"고 밝혔다.

한편, 검찰은 감사원 의뢰로 지난해 11월 의정부시 담당 공무원 사무실과 자택을 압수수색하는 등 수사를 벌이고 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr