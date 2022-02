지난해 핀다서 대출받은 고객 60%는 중금리 대출

대출 비교하며 평균 4.2%P 금리 낮추고 한도 39만원 높여

[아시아경제 이민우 기자] 데이터 기반 대출 비교 플랫폼 '핀다'를 통해 대출을 받은 고객 중 중금리 대출을 받은 이들이 열명 중 여섯명 꼴인 것으로 나타났다. 여러 금융기관 제휴와 우대금리 혜택 등의 영향으로 풀이된다.

핀다는 지난해 핀다를 통해 대출을 받은 사용자 59%가 중금리대출을 받았다고 23일 밝혔다. 세부적으로 1금융권 대출을 받은 이들 중 34%가 중금리대출(연 5~10%)을 받았다. 2금융권 대출을 받은 이들은 64%가 중금리대출(6.4~19.5%)을 받았다. 핀다는 지난해 7월을 기점으로 법정최고금리가 낮아지면서 중금리대출의 기준도 변동된 기준에 따라 구분했다.

핀다로 두 번 이상 대출을 받은 사용자들은 회차를 거듭할수록 평균 4.2%포인트(p) 금리를 낮추고 한도는 평균 39만원 높였다. 핀다 사용자 중 대출을 재실행한 사용자는 전체의 20%에 달한다. 횟수별로는 2회차가 68%로 가장 많았다. 이어 3회 20%, 4회 7%, 5회 이상 5% 등의 순서였다. 스물일곱번까지 대출을 받은 사용자도 있었다. 금리가 변동하고 대출 규제 등으로 인해 더 유리한 조건을 받아본 사용자가 많았다는 분석이다.

한편 지난해 동안 핀다 서비스를 통한 대출 총 금액은 전년 대비 450% 증가했다. 누적 다운로드는 170만 건을 돌파했고 월간활성화지표(MAU)는 37만건을 넘겼다.

대출비교 서비스를 이용해 대출을 실행한 사용자의 성비는 남성이 70%, 여성이 30%였다. 남성은 30대가 36%로 가장 많았고 여성은 40대(35%)가 가장 많은 비중을 차지했다.

핀다의 통합 대출관리 서비스인 ‘나의 대출관리’를 통해 신용을 연동한 사용자는 전체 회원가입 사용자의 61%였다. 이를 통해 관리중인 대출 잔액은 57조원으로 집계됐다.

이혜민 핀다 공동대표는 "가장 많은 55개 금융기관과 연계해 개인에 꼭 맞는 대출 상품을 비교해 추천해주는 핀다의 서비스 취지에 잘 맞게 많은 고객들이 여러 차례 대출 서비스를 조회하며 금리를 낮추거나 한도를 더 받아 갔다"며 "200여개에 달하는 다양한 대출상품 비교 기능으로 간편하게 조회하고 대출을 받을 수 있게 기능을 고도화해, 대출시장의 고질적인 문제인 고금리와 저금리 대출 시장의 양극화를 해소하는데 주력하겠다"고 말했다.

