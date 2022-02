[아시아경제 김형민 기자] 일본 내 코로나19 사망자 증가 속도가 빨라지고 있다.

23일 현지 공영방송 NHK에 따르면 이날 일본에서는 오후 6시 45분까지 코로나19 확진자 8만364명이 새로 확인됐다. 이는 일주일 전보다 1만668명(11.7%) 적다.

최근 일주일 동안 일본의 코로나19 확진자는 53만7856명 증가했다. 일주일 증가 폭은 4만1390명(7.1%) 축소했다.

코로나19 사망자는 264명으로 보고됐다. 이날까지 최근 일주일간 보고된 사망자는 1617명으로 직전 일주일 사망자(1211명)보다 406명(33.5%) 많았다.

코로나19 오미크론 변이의 하위 유형으로 이른바 '스텔스 오미크론'으로 불리는'BA.2'는 일본 내 오미크론의 1% 미만인 것으로 파악됐다.

