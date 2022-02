[아시아경제 박형수 기자] 같이 살던 가족이 코로나19 확진 판정을 받아 홀로 유전자증폭(PCR) 검사를 받으러 가던 중증장애인이 거리에서 쓰러져 숨졌다.

23일 경찰 등에 따르면 전날 오전 11시께 서울 강동구의 한 거리에서 시각장애인 3급인 A(53) 씨가 쓰러진 채 발견됐다. A씨 자택에서 불과 30m가량 떨어진 곳이었다.

행인의 신고를 받은 소방대원이 출동했으나 A씨는 이미 심정지 상태였다. 숨진 A씨를 상대로 코로나19 검사를 한 결과 양성인 것으로 확인됐다.

경찰 조사 결과 A씨는 치매를 앓는 70대 부모가 코로나19 확진 판정을 받자 확진자 동거 가족은 PCR 검사를 받아야 한다는 지침에 따라 선별검사소로 가던 길에 숨진 것으로 파악됐다.

A씨의 여동생도 확진 판정을 받으면서 A씨 빈소는 장애인 단체에서 마련했다.

