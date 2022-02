농식품부, '변색 배추' 사태 논의

[아시아경제 박형수 기자] 정부가 불량 재료로 김치를 제조해 논란을 빚은 ㈜한성식품의 김순자 대표에 대한 '김치 명인' 지정을 철회할 수 있는지 검토에 들어간 것으로 알려졌다.

23일 농림축산식품부에 따르면 사태를 해결하는 방안을 다각도로 논의하고 있다.

김 대표는 2007년 정부로부터 전통명인 29호, 김치명인 1호로 지정됐다.

식품산업진흥법 제14조에 따라 우수한 우리 식품의 계승과 발전을 위해 식품명인 제도를 시행한다. 한가지 식품 분야에서 20년 이상 종사했거나 전통 방식을 보존하고 실현할 수 있는 사람, 혹은 명인으로부터 전수 교육을 5년 이상 받고 10년 이상 해당 업체에 종사한 사람이 지정 대상이다.

㈔대한민국식품명인협회에 따르면 현재까지 명인 81명이 활동하고 있다. 정부가 명인 지정을 철회한 사례는 아직 없다.

앞서 전날 MBC는 한성식품의 한 생산공장에서 직원들이 변색된 배추와 곰팡이가 낀 무를 사용하는 모습이 담긴 영상을 공개했다.

한성식품은 문제의 공장을 폐쇄하고 나머지 공장 가동을 중단하기로 했다.

한성식품은 김 대표 명의의 사과문을 통해 "공장 영구 폐쇄도 불사한다는 각오로 위생과 품질관리체계 전반을 재정비할 것"이라고 밝혔다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr