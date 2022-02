[아시아경제 박형수 기자] 서울 잠실대교 인근에서 음주운전을 하다 추돌사고를 낸 현직 경찰관이 경찰에 붙잡혔다.

23일 경찰에 따르면 서울 광진경찰서 소속 40대 A 경위는 전날 오전 0시 10분께 잠실대교 북단 사거리 인근에서 추돌 사고를 냈다.

A 경위는 사고를 낸 뒤 운전하던 차를 버린 채 현장을 벗어나려 했으나 이를 목격한 행인의 신고를 받고 출동한 경찰에 붙잡혔다.

신원 확인 결과 A 경위는 자신이 검거된 장소를 관할하는 광진경찰서 소속 경찰관인 것으로 알려졌다. 적발 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 조사됐다.

광진경찰서는 A 경위를 직위해제하고 징계 수위를 검토하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr