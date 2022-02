한울본부·지역사회, ‘안전운영·지역상생’ 일등공신 「원전소통위원회」 개최

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 한국수력원자력 한울원자력본부는 23일 `2022년 제1차 한울본부 원전소통위원회 정기회의’를 개최했다. 원전소통위원회는 한울본부장 등 본부 주요 간부·군의원·지역발전전문가 등 16명으로 구성돼 있다.

이날 위원장인 박범수 한울본부장을 비롯한 사내·외 위원들은 호기별 계획예방정비 일정과 올해 사업자지원사업 추진 계획 등 발전소 안전운영과 지역 현안에 대해 자유롭게 토론했다. 이어서 발전소 현장을 견학하며 원전 안전 운영에 대한 신뢰도를 높였다.

박범수 한울본부장은 “지역사회와 한울본부가 상생하기 위해서는 안전이 우선돼야 한다. 한울본부는 코로나19 장기화 속에서도 전 직원이 방역수칙을 철저히 준수하며, 발전소 안전 운영을 위해 매 순간 만전을 기하는 중”이라며 안전을 최우선 가치로 하는 한울본부의 역할을 강조했다.

이원규 북면 이장협의회장은 “지역대표기업으로서 원전소통위원회를 통해 발전소 안전 운영 정보를 전달하는 것은 물론 지역 현안 해결을 위해 애쓰는 한울본부에 감사드린다”고 화답하며 회의가 마무리되었다.

