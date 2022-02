고민정 "대장동은 '윤석열 게이트'" vs 서민 교수 "尹이 민주당 후보라고 우길 기세"

고민정, 尹 향해 날선 공세 "부정부패의 몸통"

[아시아경제 박현주 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "대장동과 관련된 많은 것들이 윤석열을 향하고 있다"며 "윤석열 게이트"라고 날을 세우자, 서민 단국대 의대 교수가 "이러다간 윤석열이 더불어(민주)당 후보라고 우길 기세"라고 맞받아쳤다.

고 의원은 22일 자신의 페이스북을 통해 이같이 밝힌 데 이어, 23일에는 "(윤 후보 배우자) 김건희 씨는 주가조작, 대장동은 윤석열게이트"라고 주장했다.

이에 서 교수는 이날 자신의 페이스북에 고 의원의 글을 공유하며 "이젠 대놓고 대장동이 '윤석열 게이트'라고 한다"면서 "이러다간 윤석열이 민주당 후보라고 우길 기세"라고 밝혔다.

서 교수는 "이런 식이면 다음과 같은 주장도 한다고 본다"면서 "도박에 성매매에 군특혜 입원한 그 아들은 윤석열 아들, 수내동 2401호의 실거주자는 윤석열, 법카 쓰고 대리처방 받은 배 사무관이 모신 이는 사실상 김건희 씨, 초밥 10인분 먹은 김혜경도 사실상 윤석열 부인?"이라고 비꼬았다. 최근 이 후보와 그의 가족을 둘러싼 의혹을 우회적으로 꼬집은 것으로 해석된다.

고 의원은 지난 21일에도 윤 후보를 겨냥한 날선 공세를 펼친 바 있다. 그는 페이스북에 '배신의 아이콘 윤석열'이라는 제하의 글을 올려 "'고민정의 윤석열 지지선언'이라는 제목의 청와대 대변인 시절 윤석열 검찰총장 임명 브리핑 영상이 나돌고 있다"며 "마치 '국회의원 고민정'이 ‘국민의힘 대선후보 윤석열’을 지지하는 것처럼 허위사실을 유포하고 있다"며 법적 대응을 예고했다.

고의원은 이어 "그땐 부정부패를 척결해온 사람으로 검찰개혁을 완수해줄 사람이라 믿었다"며 "하지만 그 믿음은 거짓과 위선으로 범벅이 된 채 배신으로 돌아왔다. 할 수만 있다면 (임명 재가 브리핑을 한) 2019년 7월16일을 통째로 지워버리고 싶다"고 했다.

고 의원은 "'부정부패 척결'을 해온 줄 알았지만 그는 #부정부패의몸통이었다"면서 "김건희 씨의 도이치모터스 주가조작, 장모의 통장잔고위조, 본인의 봐주기수사 그리고 고발사주를 통한 선거개입까지. 겉으론 개혁적 마인드로 무장한 검사인 척하지만 실상은 입신양명을 위해 본인의 과오는 털끝 하나 보이지 않게 다 덮어 버리는 비겁한 사람이었던 것"이라고 비판했다.

