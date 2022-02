[아시아경제 박형수 기자] 가상화폐 거래소 고팍스는 KB인베스트먼트로부터 100억원 규모의 투자를 유치했다고 23일 밝혔다.

고팍스 기업가치는 약 3500억원 정도로 평가받았다.

이준행 고팍스 대표는 "고팍스의 잠재력을 인정받은 결과"라면서 "앞으로 최고 수준의 가상자산 금융 플랫폼 기업으로 성장하겠다"라고 말했다.

고팍스는 가상화폐 거래소 평가기관 '크립토컴페어'로부터 국내 최고 등급을 부여받았다.

고팍스는 최근 전북은행과 실명 입출금 계정(실명계좌) 발급 계약을 맺었다. 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗에 이어 5번째 원화 거래소로 승인받기 위한 절차를 준비하고 있다.

