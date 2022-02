자녀 입학 준비, 경남교육청이 지원해 드려요!

셋째 이상 1인당 30만원, 입학 때 학교 신청

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상남도교육청이 올해도 셋째 이상 다자녀 가정에 입학 준비 물품 구매비를 지원한다.

다자녀 가정에 학교 교육의 기회균등을 실현하고 출산 장려 정책에 부응하고자 도내 초·중·고등학교, 특수학교 등 각종 학교에 입학하는 다자녀 학생 7900여명에게 1인당 30만원씩 지급할 방침이다.

출산·입양·재혼으로 세 자녀 이상 양육하는 가정을 대상으로 하며 셋째 자녀부터 혜택을 받을 수 있다.

셋째 이상 자녀가 학교에 입학할 때 학생이 학교에 신청하면 되며 접수는 1~2차로 진행된다.

1차 신청 기간은 입학 후 3월 14일까지며 3월 말에 구매비를 지원하고 2차 신청 기간은 3월 15일부터 3월 31일까지로 4월 말에 지원할 예정이다.

김순희 교육복지과장은 “많은 자녀를 키우는 학부모의 경제적 부담을 덜어줄 수 있기를 바란다”라고 말했다.

