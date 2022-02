[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '해적: 도깨비 깃발'이 다음달 2일 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스에서 공개된다.

23일 롯데엔터테인먼트는 "'해적: 도깨비 깃발'이 넷플릭스를 통해 31개 언어의 자막과 8개 언어의 더빙으로 190여개국에 공개된다"고 밝혔다.

그러면서 "넷플릭스가 투자와 함께 전세계 배급을 하게 된 첫 번째 한국영화 콘텐츠"라며 "각국의 팬데믹과 시장 상황을 고려해 효율적인 해외 배급 방안을 강구하는 과정에서 배우 및 제작진과도 충분한 논의가 이루어졌다"고 설명했다.

지난달 26일 개봉한 '해적: 도깨비 깃발'은 흔적도 없이 사라진 왕실 보물의 주인이 되기 위해 바다로 모인 해적들의 이야기를 그려 올해 첫 100만 관객을 모은 영화다. 배우 강하늘·한효주·이광수·권상우 등이 출연한다.

