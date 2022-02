명지대학교, ‘2022학년도 신입생 오리엔테이션’ 온라인으로 진행

명지대학교(총장 유병진)가 코로나19 확산 방지를 위해 2월 17일(목)로 예정되어 있었던 ‘2022학년도 신입생 오리엔테이션’을 온라인으로 진행했다. 오리엔테이션 영상은 2월 17일(목)에 명지대학교 공식 유튜브 채널에 게시되었으며, 홈페이지에 오리엔테이션 내용을 아우를 수 있는 PPT와 학과 전화번호부 등 추가 자료가 공지됐다.

신입생 오리엔테이션은 총장 환영사 ▶ 인문?자연 캠퍼스 총학생회장 환영사 ▶ 학사 제도 안내 ▶ 장학 안내 ▶ 학생 활동 안내 ▶ 진로선택 및 취업 지원 안내 ▶ MJ대학일자리센터 안내 ▶ 도서관 안내 ▶ 상담 센터 안내 ▶ 비교과 교육과정 및 각종 제도 안내 순으로 진행됐다.

유병진 총장은 환영사에서 “자랑스러운 명지인의 대열에 합류한 여러분을 힘찬 박수로 환영한다”며 “성숙한 인격을 갖추기 위해 노력해야 한다. 가슴을 뜨겁게 하는 이상을 가져야 한다. 그리고 과감히 행동하고 도전해야 한다”며 신입생들을 격려했다. 또한 “코로나19 및 학교를 둘러싼 상황을 면밀히 살피고 발빠르게 대응하여 신입생 여러분의 학습권을 보장하도록 노력하겠다”고 강조했다.

엄세빈 인문캠퍼스 제29대 총학생회장은 “많은 설렘과 기대를 안고 학교에 입학했을 신입생 여러분들을 진심으로 환영한다”며 “앞으로 정진 총학생회는 학생들이 꿈꾸는 캠퍼스 라이프를 위해 노력할 것이며, 신입생 여러분들의 새로운 시작을 응원하겠다”고 전했다.

최정현 자연캠퍼스 제49대 총학생회장은 “코로나19로 유례없는 입시 생활을 거쳤을 신입생 여러분들이 명지대학교에서 꿈과 미래를 펼치길 바란다”며 “알트 총학생회가 Always Listen and Try라는 뜻을 가지고 있는 만큼, 신입생 여러분들의 목소리를 듣고 행동하는 총학생회가 되겠다”고 밝혔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr