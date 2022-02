靑 "우크라이나 군사적 지원·파병 우리에겐 해당 없어"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 우크라이나 사태 관련 군사적 지원 여부에 대해서 "군사적 지원이나 파병은 해당 없다"고 밝혔다.

청와대 관계자는 23일 기자들과 만나 "더 많은 외교 노력을 기울여 긴장을 완화하고 평화적 해결에 기여하길 바라는 중"이라며 이같이 말했다.

앞서 문재인 대통령이 "평화해결 노력에 동참하겠다"는 뜻을 밝히면서 국제적 제재 동참 및 군사 지원 여부에 대한 관심이 쏠린 바 있다.

청와대 관계자는 "어제 문 대통령이 국가안전보장회의(NSC) 연석회의를 주재한 것 자체가 우크라이나 사태의 심각성을 반영한 것"이라며 "다양한 가능성을 검토하고 있으나 군사적 지원이나 파병 이런 것은 우리에게는 해당이 되지 않는다"고 말했다.

이어 "지금 검토하고 있는건 외교적 조치가 중심"이라며 "향후 우크라이나 정세가 어떻게 전개될지 불확실한 상황이라 정부는 모든 가능성을 열어두고 여러가지에 대비하고 있다"고 덧붙였다.

'외교적 조치'와 관련, 청와대 관계자는 "외교적 조치라고 함은 주요한 당사국들과 의견을 나누고 협의하는 것"이라며 "해당되는 당사국과 긴밀히 협의하는 게 중요하다"고 설명했다.

국제사회 제재 동참 여부에 대해서는 "우리 나라도 국제 사회의 책임 있는 일원으로서 미국 등 관련국과 긴밀히 소통 중"이라며 "다만 아직 어떠한 경우에도 우리 경제에 미칠 부정적 영향을 최소화하고 국민들이 안정적인 경제 활동을 영위할 수 있도록 필요 조치를 해나가면서 관련국과 협의한다는 계획"이라고 답했다.

문 대통령은 전날 NSC 주재 자리에서 "우크라이나 정세가 한반도 평화프로세스 노력에 부정적인 영향을 미치지 않도록 적극 노력해 달라"고 지시하기도 했다.

이와 관련, 청와대 관계자는 문 대통령의 발언 배경에 대해 "지금 미국이나 유럽 국가들, 러시아 등이 한반도 평화 프로세스를 진행하는데 있어서 도움을 준 국가들"이라며 "이들 국가들의 협력이 긴밀히 유지되는게 안보리 주요기관에서의 협의에 중요하다"고 설명했다.

이어 "북한 상황에 대해서는 면밀히 주시 중"이라며 "앞으로 어떤 상황이 전개될지 정확히는 모르나 최대한으로 대화가 재개되고 한반도 평화가 진전되는 상황이 되도록 노력하고 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr