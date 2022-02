광주 역세권 아파트 ‘첨단 프라임시티 서희스타힐스’ 오는 25일(금) 견본주택 오픈

㈜서희건설이 광주광역시 북구 용두동에 건설하는 '첨단 프라임시티 서희스타힐스’가 오는 25일(금요일) 견본주택을 오픈 하고 본격적인 청약에 들어간다.

오는 25일 견본주택을 오픈하는 '첨단 프라임시티 서희스타힐스’의 청약 일정은 3월 7일 특별공급을 시작으로 8일에는 1순위 (해당지역) ,10일 1순위(기타지역), 11일 2순위 순으로 진행되며 17일에는 당첨자발표를 28일~30일까지 계약을 진행 한다.

풍부한 생활 인프라와 각종 교통호재를 앞세운 ‘첨단 프라임시티 서희스타힐스’는 지하 1층~2층, 지상 19층~23층, 7개 동 총 414세대로 들어서며 전용면적 ▲72㎡, ▲84㎡의 중소형 평형대로 구성된다.

특히 ‘첨단 프라임시티 서희스타힐스’는 오는 2022년 완공될 용두 ~ 담양 대전간 도로 확장 공사의 수혜처이기도 하다. 광주와 담양 구간의 병목 구간을 해소하고 물류 비용을 절감하는 효과와 지역균형발전을 도모할 것으로 보인다. 일곡교차로에서 한새봉을 거쳐 용두동 빛고을대로까지 3.22km 구간의 보완설계를 마무리하는 북부순환도로 사업도 전개된다. 또 광주 도시철도 2호선 공사가 지난 2019년 착공을 시작했다.

광주 현지 부동산 관계자는 ‘첨단 프라임시티 서희스타힐스’는 광주 도시철도 2호선 용두역(가칭, 예정) 역세권 아파트에, 빛고을대로 및 임방울대로를 통한 광주, 전남지역 이동이 편리한 직주근접 최적의 아파트 단지로 평가를 받고 있다고 한다.

얼마 전 인근에서 분양을 마친 ‘첨단 센트럴시티 서희스타힐스’가 최고 청약경쟁률 120.8:1로 높은 기록으로 마감된 바 있다.

이 외에도 단지는 도보 2분 내 거리에 용두2초등학교(2024년 개교 예정)가 들어설 예정이며, 도보 5분 내 용두초·중학교, 차량 8분 내 빛고을고등학교가 자리하고 있는 초품아 아파트여서 자녀의 등하굣길 안전은 물론 주변 유해시설이 없는 조용한 아파트로 교통환경이 쾌적할 것으로 예상된다.

한편, ‘첨단 프라임시티 서희스타힐스’는 모델하우스를 운영 중이며, 코로나 확산 방지를 위해 홈페이지를 통한 사전예약제로 운영된다.

