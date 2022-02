슬밋, 2022 서울리빙디자인페어 참가..‘소백’과 콜라보 전시

섬세하고 강인한 한국 여성의 아우라 뷰티 슬밋이 23일부터 27일까지 서울 삼성동 코엑스(COEX)에서 열리는 ‘2022 서울리빙디자인페어’에 참가해 브랜드 ‘소백’과 콜라보 전시를 할 계획이라고 밝혔다.

‘SOL SOUL SEOUL’을 테마로 구성한 슬밋은 한국적 여백의 아름다움을 담은 친환경 브랜드 ‘소백’과 함께 전시회 공간을 꾸몄다. 오랜 시간 한국의 문화적 상징이자 사계절 푸르름을 잃지 않는 ‘소나무’를 메인 모티브로 삼고 있는 슬밋과 한국적 미니멀리즘, 자연스러움이 녹아 든 ‘달항아리’를 메인으로 활용하는 소백, 두 브랜드가 만나 솔향기 가득한 마음의 안식을 담은 서울의 공간을 선보인다.

전시회는 제품 전시 및 체험 존, 포토 존, 세일즈 존 등이 마련돼 있으며, 특히 슬밋의 시그니처 제품과 프리 론칭 신제품, 슬밋X소백 콜라보 제품 등을 만나볼 수 있다. 또한 현장 방문 시, 각종 프로모션 및 프리 런칭 제품에 대한 슬로우 오더를 통해 특별 할인 혜택을 부스 방문자에게 제공한다.

슬밋 마케팅 담당은 “브랜드가 제안하는 진정한 휴식의 공간을 체험하며 내면의 평화와 아름다움을 찾는 특별한 시간이 되길 바란다”고 말했다.

비앤에이치코스메틱이 전개하는 슬밋(SEULMIT)은 한국 여성으로부터 영감을 받아 탄생한 브랜드이다. 프리미엄 원료를 바탕으로 라이프 스타일 전반을 아우르는 아우라 뷰티를 추구하며 한국 문화를 재조명하는 큐레이터 역할을 지향한다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr