언더아머, SS22 브랜드 캠페인 ‘나를 돌파’ 론칭캠페인 영상 공개

글로벌 스포츠 브랜드 언더아머가 ‘SS22 브랜드 캠페인; 나를 돌파’를 론칭하며 캠페인 영상을 공개했다.

언더아머의 SS22 브랜드 캠페인은 ‘나를 돌파’라는 슬로건을 중심으로, 보다 많은 사람들이 스포츠를 즐기고 몰입해 더 나은 나로 성장할 수 있도록 동기부여하는 메시지를 담고 있다. 특히, 다양한 환경과 조건에서 마주치는 신체적 한계, 슬럼프, 트라우마 등 여러 가지 어려움을 극복하고 돌파해가는 것 역시 스포츠의 한 부분이며, 그 모든 과정에 언더아머가 함께 하겠다는 의지를 전한다.

이번 캠페인은 각 종목에서 활약을 펼치고 있는 배구선수 김연경, 야구선수 김현수와 김지찬, 농구선수 이해란 등 프로 스포츠 선수들은 물론, 일상에서 스포츠를 즐기며 저마다의 장벽을 뛰어넘기 위해 노력하는 일반인과 학생, 아마추어 선수들도 함께해 진정성을 더했다. 뿐만 아니라, 러닝, 야구, 농구, 배구, 크로스핏, 클라이밍, 사이클 등 다양한 종목을 즐기고 성장해나가는 과정을 통해 다채로운 퍼포먼스를 그려내고 있다.

언더아머는 운동선수뿐 아니라, 다양한 환경과 조건 속에서 스포츠를 접하는 모든 사람들이 자신의 한계를 극복해나갈 수 있도록 영감을 주고 새로운 도전을 시작할 수 있는 동기를 부여하는 역할을 한다.

2월 24일 히어로 영상 론칭과 함께 소비자들이 캠페인을 함께 즐길 수 있는 다양한 이벤트도 진행되며, 삼성 라이온즈 김지찬 선수와 삼성생명 블루밍스 이해란 선수, 그리고 평범한 10대 학생을 주인공으로 한 각각의 서브 영상들도 순차적으로 선보일 예정이다.

최고의 퍼포먼스를 위한 언더아머의 SS22 제품들은 언더아머 공식 온라인 스토어를 비롯하여 전국의 언더아머 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr