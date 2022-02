삼양사거리역 풍부한 배후수요 품은 브랜드 상업시설, 한화건설 ‘한화 포레나 미아 스퀘어’ 2월 분양

- 삼양사거리역 역세권, 삼양사거리 대로변 코너 입지, 3개층 총 112실 스트리트형 상업시설

- 단지 내 고정수요 외 미아뉴타운 등 인근 약 3만여 세대 수요 뒷받침

한화건설(대표이사 최광호)은 서울 강북구 삼양사거리역 근처 상업시설 ‘한화 포레나 미아 스퀘어’를 2월 분양할 예정이다.

한화 포레나 미아 스퀘어는 서울 강북구 미아동(삼양사거리 특별계획 3구역)에 위치하는 ‘한화 포레나 미아’ 주상복합 단지 내 지하 1층~지상 2층에 조성된다. 상업시설 연면적은 약 1만 4,050㎡, 총 112실의 스트리트형 상업시설이다. 아파트는 향후 497세대가 공급될 예정이다.

한화 포레나 미아 스퀘어는 주변 교통환경이 우수하여 유동인구가 끊이질 않을 전망이다. 우이신설선 삼양사거리역이 도보 1분 거리에 위치하고 있으며, 지하철 4호선 미아역과 미아사거리역도 이용이 가능하다. 특히 우이신설선은 도봉구 방학역까지 연장(계획)이 추진 중이고, 미아사거리역은 동북선(예정) 연장이 추진 중이라 유동 인구는 더욱 늘어날 전망이다.

포레나 미아 스퀘어는 삼양사거리 대로변에서도 코너 입지라 가시성이 좋다. 또한 삼양사거리를 이용하는 배후수요도 풍부하다. 한화 포레나 미아 입주민 고정수요에, 맞은 편에는 1만 3,000여세대 미아뉴타운이 들어서 있다. 기타 인근 주거시설을 감안하면 총 3만여세대 배후수요가 기대된다.

그외 은행, 병원, 기업체, 학교 등이 둘러싸고 있는 점도 특징이다. 이에 따라 가족 단위는 물론 1인 가구, 직장인, 주부 등 다양한 구성원을 타깃으로 하는 업종 입점이 기대된다. 이미 다수의 은행과 대형마트가 입점을 희망하고 있으며, 유명 프랜차이즈 업종, F&B(음식 및 음료) 매장, 의류 매장, 병원 등을 운영하기 좋다.

단지 주변으로 대규모 개발도 계획되어 있어 미래가치도 높다. 삼양사거리 부근은 지구단위 계획에 따라 특별계획구역으로 지정됐으며, 한화 포레나 미아는 삼양사거리 개발 계획 중 첫번째로 들어서는 단지다. 이밖에도 미아2구역, 미아3구역 등 다수의 정비사업이 인근에서 추진 중이어서 주거·생활 인프라가 꾸준히 개선될 전망이다.

분양관계자는 “‘한화 포레나 미아 스퀘어’는 지역 내 찾아보기 힘든 규모와 통일감을 갖춘 스트리트형 상가로써, 단지 내 고정수요 뿐 아니라 삼양사거리역을 이용하는 유동인구를 포함한 풍부한 배후수요가 장점”이라고 말했다.

한화 포레나 미아 스퀘어는 분양 홍보관을 운영 중이며, 준공 예정일은 2025년 6월이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr