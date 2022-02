시민단체 ‘팀 공항철도’, 2-DAY 남산 이벤트 열려

하늘에서 나타난 숫자 2번 남산에 드리워져

22년 2월 22일 22시 22분 22초 숫자 2번이 12번이나 등장하는 엔젤 넘버 데이, 다음 2번으로 이루어진 엔젤 데이는 200년 뒤인 2222년이다. 시민단체 ‘팀 공항철도’는 이 날을 기념하기 위해 ‘2-Day’라 하고 각종 이벤트를 준비하였다.

이날 도심 주요 지역인 신사, 강남, 반포, 홍대, 여의도, 광화문 등지에서 숫자 ‘2’를 표현하는 동영상을 상영하며 ‘2-Day’를 알렸고, 남산에서는 22시 22분 22초에 맞춰 레이저로 2번을 표현했다. 지나가는 시민들은 하늘에 그려진 2를 향해 연신 휴대전화로 촬영을 하며 2-Day를 만끽했다.

한 시민은 “엔젤 넘버는 천사가 보내는 메시지라고 하는데 남산에 나타난 2번이 마치 영웅을 부르는 메시지인 히어로 시그널 같이 느껴졌다. 요즘 코로나로 인해 침체된 사회 분위기인데 이렇게 영웅을 갈망하는 듯한 메시지 이벤트 덕에 좋은 기운이 생겼다”고 하였다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr