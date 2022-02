푸드테크 컴퍼니 삼초마을, 홍마담샵 입점

새로운 미식경험을 만드는 푸드테크 컴퍼니 삼초마을이 품질좋은 유망제품과 브랜드를 발굴해 대중에게 소개하는 홍마담샵에 입점했다.

홍마담샵은 삼초마을의 첫번째 판매 제품으로 미쉐린 가이드 2스타에 빛나는 정식당의 카페브랜드 정식카페와 콜라보한 케이크를 선정했다.

이번에 홍마담샵에서 판매를 시작한 제품은 흑임자 홀케이크와 흑임자, 옥수수무스 보틀케이크 총 3가지 제품으로 카카오 선물하기 미식선물에 입점하여 큰 사랑을 받은 제품들이다.

특히 정식카페 X 삼초마을 돌하르방 흑임자 홀케이크는 한국인이라면 남녀노소 누구나 좋아할 만한 흑임자를 베이스로 한 정식카페의 시그니쳐 디저트로 보틀 케이크에서 홀케이크로 업그레이드해서 선보이는 것이 특징이다.

고소한 흑임자 가루와 크림이 조화를 이루고 돌을 표현한 크럼블과 케이크 위에 올려진 돌하루방 초콜렛 장식이 마치 제주도를 그대로 옮겨 놓은 디자인이 특징인 케이크다.

삼초마을 담당자는 “이번 정식카페 라이브를 시작으로 삼초마을의 인기 제품인 고추장찌개 밀키트, 삼겹살 등 신선식품부터 가공식품까지 다양한 제품을 순차적으로 오픈할 예정이다“며 “삼초마을 홍마담샵 입점을 기념해 앞으로 다양한 혜택이 담긴 프로모션을 선보일 예정이니 많은 관심과 기대 부탁드린다“고 전했다.

홍마담샵 이세원 실장은 "이번 삼초마을과의 협업을 통해 우리 고객분들께 좋은 제안을 드릴 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 홍마담샵은 전국 각지에 있는 스타트업, 소상공인 그리고 농어민들과의 다양한 협업을 이어갈 것"이라고 말했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr