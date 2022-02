호반건설, 충남 당진 '호반써밋 시그니처 3차' 3월 분양

[아시아경제 김민영 기자] 호반건설은 충남 당진시 수청2지구 RH-3블록에 호반써밋 시그니처 3차를 3월 분양할 예정이라고 23일 밝혔다.

호반써밋 시그니처 3차는 지하 3층~지상25~29층8개 동 853가구 규모로 조성되며 수요자들의 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일면적으로만 구성됐다. 타입 별로는 84㎡S 326가구, 84㎡A 102가구, 84㎡B 425가구다. 이번 분양으로 호반써밋 시그니처 3차는 앞서 수청2지구에서 공급한 호반써밋 시그니처 1차 1084가구, 호반써밋 시그니처 2차 998가구와 함께 약 3000가구 규모의 호반써밋브랜드 타운을 형성하게 된다.

이 단지는 하나로마트, 롯데시네마, 당진국민체육센터, 당진문예의전당, 당진버스터미널 등 시설이용이 편리하다. 서해안고속도로 당진IC접근이 편리해 수도권 및 천안, 아산, 평택 등으로 빠르게 이동할 수 있다. 주변에는 유치원(예정), 중앙초(2024년 3월 개교 예정), 수청중(2024년 3월 개교 예정)등이 들어설 예정이다.

호반써밋 시그니처 3차는 남향 위주로 단지를 배치해 채광과 통풍이 좋다. 전 가구 4베이 혁신 평면설계로 개방감도 우수하다. 대형 드레스룸, 다목적실(일부가구) 등 다양한 수납공간이 있으며 주방 상판 및 벽, 거실 특화 조명 등 고급스러운 마감재를 적용할 계획이다.

단지 내에는 게스트하우스,실내골프장,피트니스센터,남녀독서실,어린이집 등 다양한 커뮤니티 시설도 조성된다.

