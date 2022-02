신기한 한글나라, ‘학부모가 뽑은 교육브랜드 대상’ 15년 연속 수상

교육전문기업 한솔교육(대표 김인환)의 ‘신기한 한글나라’가 2022년 학부모가 뽑은 교육브랜드 대상에서 15년 연속 수상했다.

올해로 17회를 맞은 ‘학부모가 뽑은 교육브랜드 대상(여성신문 주최, 우먼스토리 주관)’은 고등학생 이하 자녀를 둔 학부모 설문조사와 자문위원의 심사를 거쳐 수상 브랜드를 확정한다.

신기한 한글나라는 출시 이후 지금까지 350만 명의 고객이 직접 경험한 영유아 교육 대표 브랜드다. 영상 시청 중심의 스마트 패드 학습과는 달리 다양한 한글 교구를 통한 주도적인 학습으로 아이의 소근육 및 감각을 발달시키고 창의력과 상상력을 키울 수 있는 것이 특징이다. 또 신기한 한글나라 수업은 영유아 전문 교육 선생님인 ‘신나쌤’과 1:1로 진행되어 차별화된 교육 서비스를 제공한다. ‘신나쌤’은 영유아 성장 발달에 대한 폭넓은 이해로 아이의 성향과 기질에 맞는 맞춤형, 쌍방향 학습법을 통해 한글 외에도 표현력과 사고력 확장을 유도한다.

시상식에 참석한 한솔교육 김민아 실장은 “많은 교육 브랜드와 학습 프로그램을 경험한 학부모가 선정한 상이라 더 의미가 크다. 15년 연속 수상이라는 영광에 안주하지 않고, 앞으로도 양질의 교육 서비스 제공에 힘쓰겠다.”고 전했다.

한편 한솔교육은 지난 1월 ‘신기한 한글나라 스마트’를 새롭게 출시했다. ‘신기한 한글나라 스마트’는 신기한 한글나라의 프리미엄 가치는 유지하되 가격대를 과감하게 낮춘 프로그램이다. 위약금, 약정, 교구 등 추가 비용 지불 없이 월 5만 원대의 교육비로 학습이 가능해 학부모들 사이에서 큰 호응을 얻고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr