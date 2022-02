효성티앤씨, 섬유전시회 PID 참가…탑텐과 공동전시관 구성

다음달 대구 엑스코서 공동 부스 운영

크레오라 파워핏 적용한 제품 공개

효성티앤씨가 다음 달 2~4일 대구 엑스코(EXCO)에서 개최되는 국내 최대 섬유 전시회 PID에 참가한다고 23일 밝혔다.

전시회에서 효성티앤씨는 국내 대표 SPA 브랜드인 탑텐과 협업해 전시 부스를 공동으로 꾸리고 탑텐의 레깅스, 팬츠 등 '밸런스' 제품들을 대거 선보인다. 새롭게 출시하는 탑텐 밸런스 제품들엔 효성티앤씨의 차별화된 스판덱스 섬유인 '크레오라 파워핏'이 적용됐다. 크레오라 파워핏은 내열성, 신축성 등의 기능을 강화해 요가복과 같은 운동·레저 제품에 사용된다.

이와 함께 효성티앤씨가 개발한 에어로쿨이 적용된 운동복도 함께 공개한다. 에어로쿨은 땀을 쉽게 흡수하고 빨리 마르게 하는 소재의 기능성 폴리에스터 섬유다.

효성티앤씨는 앞으로도 친환경 리사이클 섬유 리젠 등을 적용한 신제품 공동 개발에 나서는 등 탑텐과 협업을 강화할 예정이다.

올해 PID엔 국내외 섬유 업체 224개사가 참여할 예정이다. 효성티앤씨 관계자는 "PID 주관사인 대구섬유산업연합회와 함께 국내 유수의 패션브랜드 및 섬유 업체 참가를 유도하는 등 섬유 업계 상생을 이끌고 있다"고 말했다.

