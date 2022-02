‘핸디즈’ 위탁운영으로 안정성 높인 ‘힐스테이트 창원 센트럴’

- 최고의 브랜드와 최적의 위탁운영사가 결합돼 남다른 상징성과 희소성 자랑

- 창원시 내 독보적인 상품성과 서비스 선봬

부동산 시장에 천편일률적으로 공급돼 왔던 그동안의 ‘생활숙박시설’은 수요자는 물론 투자자들의 입맛을 맞추기가 힘들었다. 제대로 된 위탁운영사의 부재로 수요자, 투자자들이 손꼽는 안정성에 대한 미흡한 점이 대두돼 왔기 때문이다.

이에 부동산 업계에서는 ‘생활숙박시설’의 새로운 투자 가이드라인으로 위탁운영사의 중요성을 무엇보다 손꼽고 있다. 생활숙박시설이 검증된 대형 건설사의 브랜드 프리미엄과 제대로 된 위탁운영사의 능력까지 결합된다면, 시장에서도 독보적인 상품성을 인정받아 수요자, 투자자 모두에게 윈윈할 수 있는 최적의 상품이 될 수 있다는 이유에서다.

현재 국내법에 따르면, 생활숙박시설은 객실이 30실 이상이거나 영업장 면적이 해당 건물 연면적의 3분의 1이상인 생활숙박시설은 숙박업으로 등록해야 하며, 영업도 위탁운영사를 선정해야 가능해진다. 최근 공급되는 생활숙박시설 규모를 감안하면 보다 검증된 위탁운영사가 필수 요소가 되는 셈이다.

수분양자 대신 위탁운영사가 객실과 시설 등의 관리를 맡기에 위탁운영사의 경험과 노하우, 평판 등은 무엇보다 중요하다. 체계적인 시스템이 구축된 위탁운영사라면, 전문성 있는 운영으로 안정적인 수익 창출은 물론 수분양자에게 관리의 어려움을 덜어주는 것이다.

또한 위탁운영사 규모와 객실 운영 노하우 등에 따라 수익률이 달라질 수 있는 부분이다. 업계 관계자는 “운영 체계가 잘 잡혀 있지 않으면, 가동률이 떨어져 결국 수분양자에게 그 피해가 고스란히 전해진다. 반면 올바른 위탁운영사가 운영을 맡을 경우 안정성이 보장되고, 수분양자에게는 이익의 극대화를 가져다 줄 수 있을 정도다”고 설명했다.

현재 시장에서 공급되는 생활숙박시설 가운데 눈에 띄는 곳은 단연 ‘힐스테이트 창원 센트럴’이다. 이 단지는 주택시장의 라이프스타일 리더로 검증된 ‘힐스테이트’ 브랜드가 적용된 데다 에어비앤비, 한화호텔앤드리조트 등 국내 대형 숙박시설과 전략적 제휴를 맺은 대표 운영사인 핸디즈가 위탁운영을 맞았다. 이른바 최고의 브랜드와 최적의 운영사가 결합된 상품인 셈이다.

‘힐스테이트 창원 센트럴’은 비수도권 중 유일하게 100만 인구 특례시인 창원시에 들어선다. 중심상업지역인 성산구 상남동 일원에 지하 6층~지상 46층, 2개 동 규모로 지어지며 전용면적 88㎡·102㎡, 총 296실의 생활숙박시설이 지하 1층~지상 4층, 스카이라운지로 구성된 고품격 상업시설 ‘힐스 에비뉴 Tier.1’(총 86실)과 들어선다.

창원시 도시계획조례(제1414호)에 따라 중심상업지역에 들어설 수 있는 마지막 시설(오피스텔, 숙박시설, 공동주택 불가능)로 공급 자체의 희소성이 높고, 상징성 마저 뛰어나다.

이 단지는 현대엔지니어링이 시공을 맡았다. 특화된 외관 디자인에 호텔식 로비까지 갖춰지며, 46층 높이로 설계된다. 창원시 최초로 인피니티 풀이 갖춰지고 최상층 44~46층에는 스카이라운지까지 마련된다.

생활숙박시설 전 실은 약 2.45M의 천장고와 오픈 발코니가 설계되고 하이브리드 3구 쿡탑과 빌트인 냉장·냉동고, 김치냉장고, 시스템 에어컨, 원목마루와 포세린타일 등이 무상으로 제공된다.

호텔 컨시어지 서비스와 조식, 발레파킹(주차), 세탁 및 세차 등의 서비스도 갖춰지며 피트니스센터, 골프 연습장 등을 갖춘 커뮤니티 시설도 함께 마련돼 생활숙박시설은 물론 호텔 이상의 수준 높은 상품성과 서비스를 자랑한다.

‘힐스테이트 창원 센트럴’은 호텔식 서비스를 제공한다는 점에서 일반적인 호텔과 비슷하게 보이지만, 실내 취사가 가능하고 구분 등기(개별 등기)가 가능해 자유롭게 매매 거래를 할 수 있다. 주택수에 포함되지 않아 향후 아파트 청약에 걸림돌도 없다.

이 단지는 비규제, 비주택 상품으로 취득세 중과 및 보유세 부담이 없다. DSR(총부채원리금상환비율) 규제 적용 이전 모집공고를 진행해 규제 영향도 없다. 1차 계약금 2,000만원 정액제(계약금 10% 분납제), 중도금 50% 무이자 대출(6회차 자납 10%) 등을 통해 자금 및 대출 부담 없이 ‘힐스테이트’ 브랜드의 생활숙박시설을 소유하는 기회도 제공 중이다.

‘힐스테이트 창원 센트럴’의 분양홍보관은 그랜드 오픈하여 분양 중에 있다.

