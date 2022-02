푸틴 돈줄부터 막는 바이든…유가는 100달러 초읽기

바이든, 우크라사태 '침공' 첫 규정

대 러시아 제재 조처 발표

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원]미국이 우크라이나 사태 이후 처음으로 ‘침공(invasion)’이라는 표현을 공식화하며 러시아를 향한 제재의 칼을 꺼내 들었다. 금융기관은 물론, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근 가족들까지 제재 대상에 올리며 푸틴 대통령의 돈줄 죄기에 나선 모습이다.

조 바이든 미국 대통령은 22일(현지시간) 오후 백악관에서 진행한 연설에서 "러시아의 우크라이나 침공이 시작됐다"며 러시아 금융기관·국가 부채·개인에 대한 제재 방침을 발표했다. 이는 우크라이나 국경을 둘러싼 군사적 긴장이 고조된 이후 미국이 러시아에 내린 첫 공식 제재다. 바이든 행정부가 공식적으로 '침공'이라는 단어를 규정한 것 역시 이날이 최초다.

바이든 대통령은 "러시아의 대형 금융기관 두 곳에 대해 전면적인 차단 제재를 시행하고, 국가 부채도 포괄적으로 제재한다"며 "이는 우리가 러시아 정부에 서방의 금융을 끊었다는 것"이라고 설명했다. 제재 대상에 포함한 금융기관은 러시아 최대 국책은행인 대외경제은행(VEB), 방위산업 지원특수은행인 프롬스비야즈은행(PSB), 이들의 자회사 42곳이다.

푸틴 대통령 측근을 향한 개인 제재도 공개했다. 알렉산드르 보르트니코프 러시아 연방보안국(FSB) 국장과 그의 아들인 데니스 보르트니코프 VTB 이사회 의장, 페트르 프라드코프 PSB 최고경영자(CEO), 세르게이 키리옌코 러시아 대통령 행정실 제1부실장과 그의 아들인 블라디미르 키리옌코 VK그룹 CEO 등 5명이 제재명단에 포함됐다.

특히 그는 이날 조처를 ‘1차분 제재(first tranche)’로 명명하며 "러시아가 추가적으로 행동할수록 우리도 제재 수위를 높여가겠다"고 경고했다. 바이든 대통령은 발트해 연안 국가로 군대·장비 이동도 승인했다.

바이든 행정부는 러시아가 우크라이나 침공을 시작했다는 판단에 따라 24일로 예정됐던 미·러 외교부 장관 회담을 취소했다. 이와 관련 젠 사키 백악관 대변인은 "현 시점에서는 미·러 정상회담은 당연히 계획이 없다"고 강조했다. 그는 "우리는 외교의 문을 완전히 닫아놓지 않았다"면서도 "그러나 러시아가 경로를 바꾸지 않는 한 외교는 성공할 수 없다"고 말했다.

서방과 러시아의 강 대 강 대치가 이어지며 이날 국제 유가는 장중 배럴당 100달러 가까이 치솟았다. 런던 ICE 거래소에서 4월물 브렌트유 가격은 장중 전장보다 6% 이상 오른 배럴당 99.44달러를 기록했다. 이는 2014년 9월 이후 최고치다.

주요국 증시는 급락했다. 이날 뉴욕 증시에서 주요 3대 지수는 일제히 1%이상 하락 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 1.01% 하락 마감하며 고점 대비 10%이상 낮은 '기술적 조정' 국면에 재진입 했다.

