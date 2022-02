SK스토아, 패션 PB 헬렌카렌·인디코드 봄 신상품 선보인다

헬렌카렌, '이중직 슬림와이드 밴딩팬츠'

인디코드, '웨더 마스터 맥코트' 등



[아시아경제 김유리 기자] SK스토아는 패션 자체 브랜드(PB) '헬렌카렌'과 '인디코드'의 봄·여름(S/S) 신상품을 출시한다고 23일 밝혔다.

헬렌카렌은 프리미엄 라벨을 선보이는 등 상품 포트폴리오 다양화로 지난해 취급고 신장률이 2020년 대비 73.5% 증가했다. 2년 연속 SK스토아 여성의류 매출(취급고)과 재구매 고객 수 1위를 기록 중이다.

올해는 '일상으로의 복귀'를 고려한 상품들을 대거 선보인다는 계획이다. 24일 오전 8시36분 '헬렌카렌 이중직 슬림와이드 밴딩팬츠 4종'을 출시한다. '더블 페이스 스트레치 원단'을 사용한 슬림 와이드핏 바지다. 블랙, 에쉬그레이, 틸그린, 크림베이지 4종으로 구성했다. 손세탁과 기계 세탁이 가능해 관리도 쉽다. SK스토아는 월별 트렌드와 라이프 스타일을 반영해 니트, 재킷, 와이드 턱 팬츠 등을 순차적으로 선보일 예정이다.

출시 첫해였던 지난해 SK스토아 캐주얼 카테고리에서 취급고 및 재구매 고객 수 1위를 기록한 남녀 토탈 캐주얼웨어 인디코드는 올해 배우 성훈과 함께 발수, 방풍, UV차단, 링클프리 등을 앞세운 '인디코드 웨더마스터 맥코트'를 선보인다. 기능성 원단에 안정감 있는 핏과 기장, 군더더기 없는 디자인으로 구성했다. 향후 조거 팬츠 등 캐주얼 상품을 순차적으로 선보일 예정이다.

