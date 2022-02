"모든 방법 강구해 막겠다"‥ 권재형 경기도의원, '고산 물류센터·도봉면허시험장 이전' 제동

"시민이 원치 않는 사업은 철회 돼야"

[아시아경제 라영철 기자] 찬반 논란에 휩싸인 의정부 고산동 물류센터 건립과 서울 도봉운전면허시험장 의정부 이전에 반대 입장을 견지해 온 더불어민주당 소속 차기 의정부시장 출마 예정자인 권재형 경기도의원이 해당 사업의 중단 없는 추진 의사를 밝힌 안병용 의정부시장을 정면 반박했다.

권 의원은 22일 보도자료를 통해 "고산동 물류센터 건립과 도봉운전면허시험장 장암동 이전 등의 사업은 철회돼야 한다"며 "모든 방법을 강구해 시민 의견이 반영되도록 사업 추진을 막겠다"고 밝혔다.

이어 "행정 전문가라고 지칭하는 사람 또한 이런 사태를 막지 못한 책임에서 자유롭지 못할 것"이라며 "민생 문제를 정쟁의 도구로 삼지 말고 시민 뜻이 관철될 때까지 함께 하겠다"고 재차 강조했다.

그러면서 "시민이 원하는 것이 무엇인지, 목소리는 잘 듣고 있는지, 지배하고 있는 것은 아닌지 되돌아볼 수 있는 용기와 그에 따른 결단이 필요하다"며 안 시장을 직격 했다.

권 의원은 또 "유종의 미를 남겨야 새로운 시작도 좋게 시작할 수 있을 것"이라며 "시민이 위임했던 지난 12년 간은 안병용 시장 말대로 얼마 남지 않았기에 정리하기에도 부족한 기간"이라고 주장했다.

특히 "도봉운전면허시험장 이전과 고산동 물류센터 건립 등 논란 있는 사업은 차기 시장에게 양보하고 남은 임기는 시민 뜻에 따르기를 정중히 부탁드린다"고 했다.

그러면서 "그것이 12년간 의정부 시장직을 수행토록 허락해 주신 의정부시민에 대한 마지막 보답이 될 것"이라고 강조했다.

앞서 더불어민주당을 탈당하고 경기도교육감 출마를 준비해온 안병용 시장은 전날(21일) 기자회견을 열고 교육감 불출마를 선언했다. 안 시장은 또 복당을 신청했다.

안 시장은 "시장 3선 연임 기간 성과와 의정부, 경기 북부의 성원, 지지 등으로 교육감에 출마하려 했다"면서 "그러나 몇 개월 전부터 의정부 지역 정가는 여야 할 것 없이 그동안 진행한 정책 과제를 비판·탄핵하고 있다"며 교육감 불출마 배경을 설명했다.

이어 "중단 없는 의정부 발전과 안정된 시정 운영을 위해 지역 정치인들과 시민 협조를 간곡히 당부드린다"며 "앞으로 남은 임기 동안 제가 약속드린 의정부를 만들기 위해 흔들림 없이 시장직을 수행할 것을 다짐한다"고 밝혔다.

한편, 서울 도봉면허시험장 의정부 이전과 고산동 물류창고 조성 등 의정부시 현안 사업을 두고 여·야 정치권과 주민들의 반발이 계속되고 있다.

특히 고산동 주민들로 구성한 '고산신도시연합회'는 관련 법령 위반과 관련해 '공익감사청구서'와 물류 센터 저지를 위한 '330명 주민 서명부'를 지난 8일 감사원에 제출했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr