[포토]채현일 영등포구청장, 한림대강남성심병원 재택치료 대응 현장 방문

[서울시 자치구 포토 뉴스]노원구 하계1동 광염교회, 지역 어르신 위해 밀키트 100세트 기부

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 22일 오후 코로나19 재택치료관리 협력 의료기관인 한림대강남성심병원을 찾아 재택치료 대응 현황을 살폈다.

이날 채 구청장은 최근 급격하게 거세진 오미크론 변이 바이러스에 대비하기 위해 직접 병원을 찾아 집중관리군 건강모니터링, 24시간 응급 대응 등 재택치료관리 현장 운영상황을 점검하고 의료진들을 만나 노고를 격려했다.

채 구청장은 “지역사회의 코로나19 확산 방지와 재택치료 환자의 안전을 위해 최일선에서 묵묵히 큰 역할해주시는 의료진분들께 진심으로 감사드린다”며 “코로나19 재확산의 위기를 이겨내고 소중한 일상을 되찾을 수 있도록 구에서도 최선을 다하겠다”고 전했다.

노원구(구청장 오승록)가 지난 17일 하계1동 소재 광염교회로부터 밀키트 100세트를 기부받아 지역 어르신들에게 전달했다고 22일 밝혔다.

광염교회는 최근 코로나19 확진자의 폭증으로 경로당 운영이 중단되자 “어르신들의 끼니가 걱정돼 기부하게 됐다”며 “어려운 분들에게 전달해달라”는 말과 함께 10종의 음식을 담은 밀키트 100세트를 하계1동 주민센터로 기탁해왔다.

매년 따뜻한 겨울나기 성금 모금에도 적극적으로 참여해 온 교회는 2022년에도 300만원을 기부하며 어려운 이웃돕기에 발 벗고 나섰다.

이외도 취약계층 이웃을 위한 선행을 꾸준히 이어가고 있다. 지난해 12월 어려움을 겪고 있는 저소득 한부모가구의 체납된 관리비를 대납, 독거 어르신 및 장애인 가구에 전기온수매트와 생필품을 전달하기도 하는 등 지역 사회 안전망을 조성하는 데 힘을 보탰다.

한파가 기승을 부린 지난 16일에는 코로나19 검사를 위해 선별검사소에서 장시간 대기해야 하는 주민들을 위해 구청 복지정책과에 핫팩 1만 개를 전달, 추위에 고생하는 의료진과 검사 대기자들에게 배부토록 하는 등 지역 사회를 위한 기부 활동을 이어갔다.

이명숙 하계1동장은 “늘 지역 주민들과 함께 소통하며 이웃 사랑을 실천하고 계신 광염교회 덕분에 나눔이 있는 따뜻한 마을이 되고 있다”며 “기부해 주신 뜻에 따라 꼭 필요한 분들에게 전달될 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다”고 감사의 말을 전했다.

