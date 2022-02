이준석, 李 페북에 "소고기·초밥" 댓글…與 "무례한 어그로 정치"

이재명 글에 비꼬는 댓글 남겨

與 전용기 대변인 "도발의 정치 용납 못해…국민 분노 부메랑 될 것"

[아시아경제 박현주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보의 페이스북에 댓글을 반복적으로 달고 있는 이준석 국민의힘 대표를 향해 전용기 민주당 선거대책위원회 대변인이 "무례하고 예의없고 어그로(관심을 끌기 위해 자극적인 내용의 글을 쓰거나 행동을 하는 일)를 끌기 위한 정치로밖에 보이질 않는다"고 비판했다.

이 후보는 지난 21일 오후 자신의 페이스북에 글을 올려 "청년희망적금은 청년들에게 자산 형성의 기회를 마련해 준다는 측면에서 좋은 제도다. 그러나 대상 인원이 너무 적다. 최대한 많은 청년에게 기회를 주어야 한다"라며 "정부는 선착순으로 인원을 제한하기보다 요건에 맞는 신청자를 다 받아 달라"고 촉구했다.

이에 이 대표는 이 게시글에 댓글을 달아 "자산 격차에 따른 상실감을 줄이겠다는 생각에 공감한다. 그런데 업무추진비로 소고기랑 초밥이랑 쌀국수랑 닭백숙이랑 샌드위치 먹는 특권에 대한 상실감은 이재명 후보가 당선되면 해소할 길이 없다"라고 지적했다. 이 후보 배우자 김혜경 씨를 둘러싼 법인카드 사적 유용 의혹을 언급하며 비꼰 것이다.

또 이 후보는 지난달 29일 페이스북을 통해 전국 대중교통 5G 공공 와이파이 확대 설치 공약을 소개했다. 이 대표는 이 게시글에 "전·월세 가격 왕창 오르고 5G 와이파이 받으면 이득인가"라는 댓글을 달았다.

민주당은 이 대표를 향해 "제1야당 대표의 무게를 잊지 말라"고 경고했다. 전 대변인은 22일 이 대표가 이 후보의 페이스북에 댓글 단 캡처를 공유하며 "이재명 더불어민주당 대선 후보 페이스북에 댓글을 달며 조롱하고 깎아내려 적대감을 키우는 '도발의 정치'를 했다"고 일침했다.

전 대변인은 이어 "이 대표가 자기 당 후보를 편드는 것까지는 이해하고 넘어갈 수 있지만 이러한 도발은 용납되지 않는다"면서 "국민 절반의 적의와 분노는 결국 부메랑이 돼 이 대표 심장에 꽂힐 것"이라고 강조했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr