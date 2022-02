국립문화재연구소, '연구원'으로 이름 바꾸고 재도약

지역 연구소와 차별화,환경 변화·수요에 선제 대응

25일 오후 2시 개원식…문화유산 보존·복원 핵심기술 개발

국내 유일의 문화유산 종합연구기관인 국립문화재연구소가 국립문화재연구원으로 이름을 바꾸고 재도약한다. 국립문화재연구소는 기관 명칭을 국립문화재연구원으로 변경한다고 22일 전했다. 오는 25일 오후 2시에 개원식을 진행할 예정이다.

연구원은 1969년 11월 5일 문화재청 전신인 문화재관리국 문화재연구실에서 출발해 1995년 11월 22일 국립문화재연구소로 기관명을 바꿨다. 27년 만에 새 간판을 단 배경은 크게 두 가지다. 기존 연구소는 지역 국립문화재연구소 일곱 곳(경주·부여·창원·나주·충주·강화·완주)을 총괄하나 조직 구조상 큰 차이가 없어 보였다. 4차 산업혁명에 발맞춰 환경 변화와 수요에 선제 대응하려는 의지도 담겨 있다.

대전 유성구에 있는 연구원은 고고·미술·건축·보존과학·자연유산·안전방재 등 문화재와 관련한 다양한 분야를 조사·연구한다. 지난 53년간 경주 천마총, 공주 무령왕릉, 서울 풍납토성, 경복궁 등을 발굴했으며 익산 미륵사지 석탑, 원주 법천사지 지광국사탑 등을 보수·복원했다.

연구원은 한층 체계적인 조사·연구를 위해 문화유산 디지털 아카이브를 구축하고 문화유산 보존·복원 핵심기술을 개발한다. 아울러 역사문화권별 중요 문화재의 기초자료를 수집하고 남북 문화재 조사 연구, 동북아시아 역사 바로 세우기 등을 병행할 방침이다.

