영국 총리, '우크라 사태' 러시아 은행 5곳·개인 3명 제재 발표

"나토 요청시 군대 추가 파병"

[아시아경제 김대현 기자] 우크라이나 사태와 관련해 영국이 러시아 은행 5곳과 개인 3명을 제재한다.

22일(현지시간) 보리스 존슨 영국 총리는 이들을 대상으로 자산동결과 여행금지 등의 제재를 부과한다고 하원에서 밝혔다.

제재 대상 은행은 로시야 은행 등이다. 개인은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근 기업인인 SKA 상트페테르부르크 구단주 겐나디 팀첸코 등 초부유층 자산가들이다.

존슨 총리는 또한 "나토가 요청한다면 동맹국들을 보호하기 위해 더 많은 영국군을 기꺼이 파견할 것"이라고 말했다.

앞서 푸틴 대통령은 우크라이나 동부 돈바스 지역 분리주의 공화국들에 러시아군을 파견해 평화유지군 임무를 수행하라고 국방부에 지시했다.

푸틴 대통령은 "도네츠크인민공화국(DPR) 수장의 요청과 관련, 러시아 국방부는 (이 공화국과) '우호·협력·상호 원조에 관한 조약' 체결 전까지 러시아군을 이용해 DPR에서 평화유지군 기능을 수행하도록 하라"고 지시했다. 루간스크인민공화국(LPR) 독립 승인 명령을 통해서도 자국 국방부에 같은 지시를 내렸다.

