공수처, 감사원 3급 간부 뇌물 혐의 수사

[아시아경제 김대현 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 직무 관련자와 해외여행을 다녀왔다가 징계를 받은 감사원 간부급 직원과 관련, 또 다른 뇌물 수수 혐의를 수사 중인 것으로 파악됐다.

22일 법조계에 따르면 전날 공수처는 서울 종로구 감사원을 압수수색해 3급 과장 A씨에 대한 내부 감사 자료를 확보했다.

감사원은 A씨가 업무와 관련해 금품을 받았다는 비위를 포착해 그를 업무에서 배제했다. 지난해 10월엔 공수처에 정식 수사를 의뢰했다. 공수처는 최근 A씨를 정식으로 입건해 수사에 착수했고, 압수수색으로 수사를 시작했다.

공수처법상 감사원 3급 이상 공무원의 수뢰 혐의는 공수처가 수사할 수 있는 고위공직자범죄에 해당한다. 다만 기소권은 검찰에 있기 때문에 혐의가 있다고 판단한다면 검찰에 공소제기요구를 할 수 있다.

A씨는 건설·사회간접자본(SOC)·시설 분야를 주로 감사했지만, 수사 의뢰에 앞선 지난해 9월 건설업 계열 업체 관계자와 동남아 여행을 간 일이 내부 감사에서 적발돼 정직 3개월의 징계를 받았다. 비용은 각자 부담했지만, 휴가를 내지 않고 업무 시간에 여행을 다녀온 점이 문제가 됐다.

감사원은 징계위원회에 '해임'을 건의했지만, 징계위에서 징계 수위가 낮아졌다. 감사원은 징계와는 별개 사유로 공수처에 수사 의뢰를 했다. 감사원 관계자는 "자체 감사로는 밝힐 수 없는 부분이 있어 공수처에 수사 의뢰를 했다"며 "공수처의 수사 결과를 지켜보겠다"고 전했다.

공수처는 "사건공보준칙에 따라 개별 사건의 수사 착수 및 수사 상황 등에 대해 답변할 수 없다"며 혐의에 대한 구체적인 언급을 피했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr