코로나19 확진자, 오후 9시까지 15만8005명…23일 16만명 안팎될 듯(종합)

[아시아경제 유현석 기자] 22일 오후 9시까지 전국에서 확인된 코로나19 신규 확진자가 16만명에 육박했다.

서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국 17개 시도에서 코로나19 확진 판정을 받은 사람은 15만8005명으로 집계됐다.

경기에서는 5만명, 서울에서는 4만명 이상의 확진자가 나왔다.

15만명대 신규 확진자 발생은 코로나19 사태 이후 처음이다. 전날 동시간대 집계치 9만7935명과 비교하면 6만70명이나 많다.

월요일이었던 전날부터 진단검사 건수가 평일 수준을 회복하면서 확진자가 폭발적으로 늘어난 것으로 분석된다.

지난 토요일(19일)과 일요일(20일)에 선별진료소에서 이뤄진 진단검사는 각각 21만2000건, 29만6000건 정도였으나 전날에는 배가 많은 58만건의 검사가 이뤄졌다.

15만8005명은 1주 전인 지난 15일 동시간대 집계치(8만5114명)와 비교하면 1.9배 많다. 2주 전인 지난 8일 집계치(4만944명)에 비해선 3.9배 많다.

집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 만큼 23일 발표될 신규 확진자는 이보다 더 늘어나 16만명에 근접할 것으로 예상된다.

신규 확진자는 지난 2일 2만명을 넘은 후 5일 3만명, 9일 4만명, 10일 5만명, 16일 9만명, 18일 10만명을 각각 넘었으며, 이후 9만∼10만명대를 유지하다 이날 다시 폭증세로 전환했다.

오후 9시 기준 신규 확진자는 수도권에서 10만1천486명(64.2%), 비수도권에서 5만6천519명(35.8%) 발생했다.

시도별로는 경기 5만112명, 서울 4만1454명, 인천 9920명, 경남 7161명, 부산 6420명, 대구 5788명, 경북 4958명, 충남 4300명, 대전 4078명, 광주 4110명, 전북 4030명, 충북 3475명, 울산 3449명, 전남 3083명, 강원 3039명, 제주 1550명, 세종 1078명 등이다.

