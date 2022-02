울릉교육지원청, 일본 ‘다케시마의 날 철회 촉구’ 규탄 결의대회

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 울릉교육지원청은 22일 청사 앞에서 일본의 역사 왜곡과 독도 침탈 야욕에 반발해 ‘다케시마의 날’ 철회 촉구 규탄 결의대회를 했다.

이번 대회는 영토주권의 상징인 독도를 수호하겠다는 의지를 표명하기 위해 열렸다. 결의대회 후 주민과 직원들이 안전한 보행길을 확보하기 위해 인근 도로와 주변 제설 작업도 실시했다.

울릉도에서 처음 공무원의 길을 시작한 한 새내기 공무원은 “독도를 품고 있는 울릉도에서 근무를 시작하게 돼 마음가짐이 남다르다”며 “울릉 주민뿐 아니라 국민 모두 독도를 바로 알고, 영토에 대한 애정을 가졌으면 좋겠다”고 말했다.

남군현 교육장은 “일본의 왜곡된 역사 인식이 도를 넘고 있는 상황이 개탄스럽다”며 “독도 수호 최일선에 있는 울릉교육가족 모두가 스스로의 역할을 찾고, 독도 수호 의지를 갖도록 최선을 다하자”고 말했다.

