[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영양군 문화시설사업소는 지난 22일 장계향 문화체험교육원에서 소방합동훈련을 진행했다.

화재발생 때 교육원 체험객의 인명보호와 화재에 취약한 목조건물 보존과 훼손을 최소화하는 훈련으로 입암119안전센터와 공동 실시했다.

훈련에 교육원 자위소방대원 8명과 관계자 12명 등 총 20명이 참여했다. 지휘반과 진압반, 구급구조반, 대피유도반으로 나눠 훈련을 했고, 자위소방대원 임무숙지와 목조건축물 초기화재 진압훈련을 통한 신속한 대처능력을 키웠다.

문화시설사업소 관계자는 “고위험 대상물의 화재 재난 발생 시 화재의 초기진화와 신속한 피난유도를 강화하기 위해 마련됐다” 며 “지속적인 소방합동훈련으로 인명과 재산 피해를 줄이는 것이 최종 목적”이라고 말했다.

