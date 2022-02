디파인, Cere Network 파트너십 체결…안전한 탈중앙화 NFT 생태계 구축한다

디파인이 서브스트레이트(Substrate)와 폴리곤을 기반으로 구축된 탈중앙화 데이터 클라우드(DDC) 플랫폼인 세레 네트워크(Cere Network)와 파트너십을 체결했다고 발표했다.

발표에 따르면 디파인은 세레 네트워크의 탈중앙화 데이터 클라우드(DDC) 기술을 통합하여 탈중앙화되고 안전한 NFT 생태계 구축할 예정이다. 디파인 관계자는 “메타버스, 블록체인의 활성화로 디지털 자산이 늘어나면서 데이터 소유권 문제가 점점 중요해지고 있다”라면서 “디파인은 세레 네트워크와의 협업을 통해 NFT 자산 관리 솔루션을 구축하여 NFT 구매자들에게 완전한 데이터 소유권을 제공할 예정이다”라고 전했다.

세레 네트워크 담당자는 “디파인과 NFT 데이터 소유권 분야에서 협업하게 되어 기쁘다”라면서 “양사 모두 폴리곤 생태계를 지원하는 프로젝트여서 앞으로 지속적인 협업을 통해 생태계 개선을 모색할 예정이다”라고 전했다.

세레 네트워크는 서비스 데이터 통합 및 데이터 협업에 최적화된 탈중앙화 데이터 클라우드 플랫폼이다. 탈중앙화 데이터 클라우드는 데이터 소유권 문제 해결을 위한 솔루션으로 NFT의 구매자가 NFT의 데이터 자산을 안전하게 소유할 수 있도록 한다. 세레 네트워크는 바이낸스 랩스, 리퍼블릭 랩스, 폴리곤 등 인큐베이팅 기관들의 지원을 받고 있다.

디파인은 아티스트와 뮤지션, 인플루언서, 게이머를 포함한 모든 창작자를 위한 NFT 소셜 플랫폼으로 이더리움, 폴리곤, 트론, 클레이튼 등 멀티 체인을 지원한다. 디파인은 세레 네트워크와의 협업을 통해 데이터 소유권을 강화하고 NFT 자산 관리, 보관 및 전송 솔루션을 구축할 계획이다.

