기시다 日 총리 "G7과 러시아 제재 조율"

[아시아경제 박병희 기자] 기시다 후미오 일본 총리는 러시아가 우크라이나 동부 도네츠크주와 루간스크주의 독립을 승인한 것에 대해 "강하게 비난한다"는 입장을 내놓았다.

NHK에 따르면 기시다 총리는 22일 기자들과 만나 "독립 승인 등 러시아의 일련의 행동은 우크라이나의 주권, 영토의 일체성을 침해하는 것이고 국제법 위반이며, 민스크 합의(민스크 협정)에도 어긋나는 것이라서 인정하는 것은 불가능하다"며 "강하게 비난한다"고 말했다. 그는 "앞으로 사태의 전개에 관한 심각한 우려를 지니고 주시하며, 주요 7개국(G7)을 비롯한 국제사회와 협력해 재제를 포함한 대응을 조율할 것"이라고 덧붙였다.

민스크 협정은 우크라이나 동부의 평화를 실현하기 위해 분쟁 당자사인 우크라이나 정권과 친러시아파 무장조직 등의 대표자가 2014년 9월 유럽안보협력기구(OSCE)의 중재로 벨라루스의 수도 민스크에서 맺은 합의를 말한다.

협정은 즉각적인 정전, 친러시아파가 지배하는 지역에 특별 자치권 부여 등의 내용으로 구성됐다. 하지만 양측의 합의 위반으로 총성이 이어졌고 2015년 2월에는 정전을 다시 규정하는 합의(2차 민스크협정)가 이뤄졌으나 이후에도 산발적인 전투가 이어지고 있다.

앞서 하야시 요시마사 일본 외무상은 이날 외무성에서 열린 기자회견에서 '러시아 평화유지군이 우크라이나 동부에 들어가면 일본 정부는 이를 침공으로 간주하느냐'는 질문에 "가정의 질문에 답하는 것은 삼가겠다"고 말을 아꼈다.

