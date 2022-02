정부 "일본 시마네현 독도의 날 행사 즉각 폐지 촉구"

[아시아경제 유인호 기자] 정부가 22일 일본 시마네현의 ‘독도의 날’ 행사 개최와 중앙 정부 고위급 인사 참석과 관련해 강력 항의했다.

최영삼 외교부 대변인은 이날 성명에서 “일본이 독도에 대한 부질없는 도발을 반복하고 있는데 대해 강력히 항의하며, 이 행사를 즉각 폐지할 것을 엄중히 촉구한다”고 밝혔다.

최 대변인은 “독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토”라며 “일본 정부는 독도에 대한 부당한 억지 주장을 즉각 중단하고, 겸허한 자세로 역사를 직시해야 할 것”이라고 말했다.

한편 이날 일본 시마네현 마쓰에시에서는 고데라 히로오 내각부 정무관(차관급)이 참석한 가운데 ‘다케시마(독도의 일본명)의 날’ 행사가 열렸다.

시마네현 지사는 1905년 2월 22일 일방적으로 독도를 행정구역에 편입했고, 시마네현 의회는 공시 100주년을 맞은 2005년 3월 다케시마의 날을 지정하고 이듬해부터 행사를 열어왔다.

이에 일본 정부는 2013년부터 올해까지 10년째 정부 고위급 인사를 파견하고 있다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr