축구 스타 쏘니 손흥민의 찰칵 세리머니 담은 NFT 나온다

손흥민 NFT 보유자에게 향후 공개되는 NFTSTAR의 메타버스 플랫폼 혜택도 제공

내달 손흥민 NFT(Non Fungible Token, 대체불가토큰) 컬렉션이 출시된다.

세계적인 축구 스타 손흥민의 세리머니 제스처를 담은 NFT 컬렉션 ‘메타 손흥민’은 NFT 통합 플랫폼 NFTSTAR와 축구 선수 손흥민과의 독점 계약을 통해 탄생되었다. NFTSTAR는 팬덤 커뮤니티를 기반으로 한 자체 NFT 마켓플레이스와 메타버스 플랫폼을 보유한 통합 NFT 플랫폼으로 글로벌 스타들이 가진 스토리를 녹여낸 프리미엄 NFT를 제작해 발행하고 있다.

NFTSTAR에서 선보이는 첫 번째 NFT 컬렉션 ‘메타 손흥민’은 손흥민의 시그니처인 ‘찰칵 세리머니’ 제스처를 팝 아트 스타일로 재해석했으며 총 10,800개의 고유한 NFT로 구성되어 있다.

손흥민 NFT 보유자는 향후 공개되는 NFTSTAR의 메타버스 플랫폼 ‘스타버스(STARVERSE)’ 입장 시 다양한 혜택을 받을 수 있으며 자체 메타버스 축구게임 ‘메타골(METAGOAL)’에서도 무료 플레이어 카드 수령을 포함한 특별한 혜택도 함께 누릴 수 있게 된다.

이 외에도 NFTSTAR에서 주관하는 손흥민과의 온라인 단독 팬미팅에 우선순위 참여 및 친필 사인 굿즈를 얻을 수 있는 기회를 얻게 된다.

현재 NFTSTAR와 독점 계약을 맺은 스타에는 ▼브라질 축구 스타 네이마르 ▼NBA MVP 2회의 지아니스 아데토쿤보 ▼최고의 미식축구 러닝백 크리스찬 맥카프리 ▼포르투갈 축구 전설 루이스 피구가 있다. NFTSTAR는 ‘메타 손흥민’ NFT 컬렉션 론칭을 시작으로 본격적인 세계관 확장에 나설 예정이다.

한편 이번 손흥민 NFT 컬렉션을 발행하는 NFTSTAR는 싱가포르에 기반을 두고 있는 글로벌 기업으로 국내 유저들에게 편의성을 제공하기 위해 공식 채널에 한국어 서비스 및 소통을 지원하고 있다. NFTSTAR의 공식 홈페이지와 SNS 등을 통해 ‘메타 손흥민’에 대한 소식을 받아 볼 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr