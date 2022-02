젠틀몬스터, 제니와 함께한 모바일게임 젠틀가든 22일 런칭

젠틀몬스터가 22일 모바일 게임 'Jentle Garden'을 런칭했다.

‘젠틀 가든’은 3월 중순 컬렉션 제품 런칭을 앞두고 콜라보레이션을 기념하기 위해 런칭된 게임이다. 게임 속 디테일한 요소들을 통해 컬렉션 전체 주제, 전세계 5곳의 팝업 도시, 컬렉션 제품 등을 미리 엿볼 수 있다.

젠틀몬스터와 블랙핑크 제니가 함께 상상한 판타지 세계라는 의미의 ‘젠틀가든(Jentle garden)'은 2월 22일 구글 플레이 스토어와 앱스토어에서 다운로드 가능하며, 아시아, 미국, 유럽 등 글로벌 국가에서 참여가 가능하다.

특히 지난 12월부터 블랙핑크 제니와의 두번째 협업를 암시하는 포스팅을 여러 번 공개한 끝에 공개된 이번 프로젝트는 게임의 높은 퀄리티와 함께 젠틀몬스터가 이제 게임 부문까지 영역을 확장한 것에 많은 이들의 눈길을 사로잡고 있으며 게임 내 픽셀 아트웍은 주재범 작가와 함께 진행했다.

젠틀가든은 2월 22일부터 한 달 간 모바일 이벤트 형식으로 진행되며, 이벤트 기간 동안 매주 랭킹 TOP 10명씩 총 4주동안 글로벌 40명에게 ‘젠틀가든’ 아이웨어 제품 5종이 담긴 스페셜 패키지를 경품으로 증정한다.

감각적인 디자인과 구현 방식에 더불어 모바일 게임이라는 영역에서 보인 젠틀몬스터 X 제니의 콜라보레이션의 다음 컨텐츠는 3월 중순쯤 공개될 예정이며, 제니와 함께 기획한 아이웨어 제품은 3월 10일 공식 웹사이트와 오프라인 매장에 런칭 예정이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr