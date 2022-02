메타팩토리, 가상인간과 3D기술융합해 7개 플랫폼 개발

22일 메타버스 전문 엑설러레이터 기업 메타팩토리(대표 추선우)가 AI&빅데이터 전문기업인 아임클라우드(대표 이두식), 메타버스 기술전문회사 메타브릭(대표 송민재)과 메타버스 공동 사업을 위한 전략적 투자에 합의했다.

메타팩토리는 MT(Metaverse Technonlogy)기반의 엑설러레이터로 메타버스 관련 글로벌기업과 기술기업을 연결해 새로운 비즈니스를 창출하고 투자도 진행 중이다. 현대퓨처넷과는 메타버스 관련 글로벌 기업들이 대거 참여한 메타버스 컨퍼런스 `Coming-M 2021`을 개최해 센세이션을 일으켰으며, 문화 관련 많은 후원행사들도 준비하고 있다. NFT업계에서 주목 받는 '트레져스 클럽'과 NFT전시행사인 `트레져스 M(Treasures-M)`을 진행하기도 했으며, 기업 대상 Coming-M 메타버스 플랫폼의 공식런칭을 준비중이다.

아임클라우드는 한국 1세대 빅데이터&AI전문기업으로 2021년, 2022년 한국에서 가장 공신력 있는 공공/민간 기관이 선정하는 'Emerging AI+TOP100'에 연달아 수상한 AI전문기업이다. 현대자동차 , 삼성화재, 하나증권, 경기도 지역경제 빅데이터 플랫폼 등 대규모 빅데이터&AI구축사업을 주도했으며, 지난해에는 SBS와 함께 국내 최초로 인간처럼 생각하는 '가상인간 디지털트윈 프로젝트'를 성공시켜 가상인간 업계에서 가장 주목받는 기업으로 성장했다.

메타브릭은 메타버스 전자상거래 기술 개발 전문기업으로 31개 AI관련 특허 실시권을 아임클라우드로부터 받아 메타버스 AI+3D관련 기술개발에 박차를 가하고 있다.

메타팩토리 추선우 대표는 "메타팩토리가 추구하는 기업 적합형 메타버스 플랫폼에 아임클라우드의 가상인간과 챗봇기술, 메타브릭의 AI+3D관련 기술이 합해지면서 기능적으로, 서비스적으로 완벽한 메타버스가 만들어질 것을 기대한다"고 말했다.

아임클라우드 이두식 대표도 "대화 AI분야에서 가장 빠르게 관련 기술을 선도하고 있는 기업으로써, 인간을 대신하는 수준의 대중화된 가상인간을 만드는 것을 목표로 하고 있다" 며 "기능적으로 완벽하지만 누구든지 접근 가능한 가격으로 기업이나 산업에서 활용도가 높은 제품을 만들어내겠다"고 강조했다.

메타브릭 송민재대표는 "메타버스에서 가장 복합적인 기술을 요구하는 전자상거래 분야에서 필요한 3D관련 기술들을 심도있게 연구하고 있다"며 "전자상거래와 패션분야 AI를 주도해온 아임클라우드의 특허와 기술이 잘 구현될 수 있는 서비스를 선보이겠다"고 전했다.

3사는 오늘 협약에서 상호간 투자협약에 서명했으며, Coming-M (Metaverse Cloud SaaS), Brick-M (Metaverse E-Commerse SaaS), LookyLooks (Metaverse Fashion E-Commerce) ,DeepGallery (NFT AI Gallery Service), MetaXNFT (NFT Contents Trade Service), MetaXPay (Metaverse Pay Platform), MetaXLink (Metaverse Solution Platform) 등 총 7개의플랫폼을 공동개발하기로 했다.

이 중 Coming-M (Metaverse Cloud SaaS), DeepGallery (NFT AI Gallery Service)는 올해 상반기에 런칭을 준비하고 있다.

