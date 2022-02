인구절벽 위기 맞선다 … 영주시, 지방소멸대응기금 확보 ‘올인’

투자계획 수립 용역 착수, 지역 맞춤형 인구유입 전략 수립

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 영주시가 인구 절벽의 위기를 뚫고 새 성장을 위한 선제적 대응전략 수립에 돌입한다.

22일 영주시에 따르면 지방소멸대응기금 확보를 위한 투자계획 수립 용역 착수설명회를 하고 관계 부서 27개 팀 담당자가 참석한 가운데 부서별 과제 발굴에 나섰다.

지방소멸대응기금은 행정안전부가 지난해 10월 지정한 인구감소지역 89개 지자체를 중심으로 22년부터 연 1조원씩 10년간 총 10조원 규모로 지원하는 지방인구 감소 대응 재원이다.

기금은 기초자치단체인 경우 인구감소지역에 연간 최대 160억원(2023년 기준), 관심지역에는 최대 40억원 규모(2023년 기준)로 지원된다.

인구감소지역으로 지정된 영주시를 비롯한 도내 18개(인구감소지역 16, 관심지역 2) 지자체는 투자계획 평가 결과에 따라 차등 지원받게 된다.

2022년도는 인구감소지역에 최대 120억원, 관심지역에 최대 30억원이 지원된다.

영주시는 높은 평가점수 확보와 내실 있는 투자계획 수립을 위한 용역에 착수했다. 지역 여건과 분석을 기초로 일자리·경제, 기업지원, 교육, 문화·관광, 정주여건 개선 등 다양한 분야 사업을 발굴해 지역 맞춤형 인구활력 대책을 마련할 계획이다.

또 부시장을 단장으로 한 인구정책TF팀을 주축으로 부서별 협업체제를 구축하고 정기회의를 통한 평가와 성과 지향적 재원 확보에까지 총력을 기울인다는 방침이다.

이번 용역을 통한 투자계획은 2개년도(2022~2023년) 계획으로 5월까지 경북도에 제출하면 행정안전부 평가와 심의를 거쳐 8월에 기금이 확정돼 배분된다.

강성익 부시장은 “지방소멸대응 기금의 최대 금액 확보를 위해 가장 효과적이고 실질적인 투자계획 발굴에 최선을 다해 인구 유입을 유도하고 지역에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

