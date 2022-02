아토세이프 덴티본조르노, 누적 판매량 1200만 개 돌파

아토세이프의 치약 브랜드 덴티본조르노가 한 달 판매 수량 60만개를 넘어 월별 최고 판매량을 기록하는 등 선전한 끝에 누적 판매량 1,200만개를 돌파했음을 알렸다. 향후에는 한 달 생산량 100만개를 유치할 수 있도록 보다 공격적인 마케팅 활동을 이어 나갈 예정이다.

DENT(치아)+BUONGIORNO(인사)의 합성어로 이탈리아어로 아침인사를 뜻하는 덴티본조르노 치약은 국민 방송인으로 유명한 강호동을 모델로 발탁하며 일명 ‘강호동 치약’으로 알려졌다.

제품 라인업으로는 △치아 플러그 제거 및 억제, 살균에 도움이 되는 유칼립투스와 자일리톨, 레몬 성분이 함유된 ‘치석 케어 치약’ △항균작용과 항염증에 도움을 주는 포로폴리스와 카모마일 성분으로 치은염, 치주염에 탁월한 ‘잇몸 케어 치약’ △6세 이하 어린이 치약 권장 불소 함유량인 500ppm 이하에 맞춘 저불소 ‘어린이 치약’ 등이 있다.

덴티본조르노는 유해 물질을 사용하지 않고 입 냄새 제거를 위해 연구, 개발 끝에 탄생한 브랜드로 가습기 살균제 성분이나 미세 플라스틱, 합성 계면활성제 등 9가지의 유해 물질을 배제한 대신 천연성분을 활용, 남녀노소가 안심하고 사용할 수 있다.

아토세이프 조창희 대표이사는 “앞으로도 소비자분들이 만족하고 다시 구입해 주실 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr