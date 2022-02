‘평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티’ 1순위 청약 진행

- 금일 1순위 해당지역, 23일 1순위 기타지역 청약 접수, 1차 계약금 정액제, 중도금 무이자 60% 제공 등으로 가격 부담도 최소화

- 축구장 3.7배의 대규모 조경계획과 다목적 실내체육관 등 다채로운 커뮤니티 조성

일신건영이 평택 화양지구 첫 일반분양 아파트로 선보이는 ‘평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티’가 1순위 청약접수를 진행한다.

단지의 청약일정은 금일 1순위 해당지역, 23일 1순위 기타지역 청약 접수를 받고, 이후 3월 3일 당첨자를 발표한다. 정당계약은 3월 16일부터 20일까지 5일간 진행한다.

전국 누구나 1순위 청약이 가능한 전국구 청약 아파트로 평택에 6개월 이상 거주자는 1순위 당해지역 청약이 가능하고, 평택 6개월 미만 거주 또는 그 외 지역은 1순위 기타지역 청약이 가능하다.

평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티는 화양지구에 들어서며, 지하 2층~지상 최고 29층, 총 1,468세대 규모로 조성되는 대단지 아파트다. 전 세대가 수요자들의 선호도가 높은 전용면적 59~84㎡의 중소형 면적으로 구성되는 것이 특징이다. 타입별 세대 수는 ▲59㎡A 435세대 ▲59㎡B 344세대 ▲74㎡ 342세대 ▲84㎡ 347세대다.

이 단지는 명품 조경&커뮤니티 시설 도입과 금융혜택 제공으로 주목받고 있는 만큼 청약에도 관심이 이어질 것으로 보인다.

실제 평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티는 축구장 약 3.7배의 대규모 조경 계획과 대단지에 걸맞은 다양한 컨셉의 조경공간을 도입한다. 단지 중앙부에는 푸른 잔디 위에서 편히 쉴 수 있는 ‘그린프라자’가 조성돼 쾌적함을 더할 예정이며, 메이플가든, 포레스트 그라운드, 그린파빌리온가든, 갤러리가든 등의 녹지공간을 조성해 시원하고 청량한 공간을 선사할 예정이다.

또 입주민의 쉼터공간으로 테라스가 있는 휴먼빌라운지를 마련하고, 키즈빌리지, 어드벤처빌리 등의 테마놀이터를 구성한다.

커뮤니티도 다채롭게 꾸민다. 먼저 휴먼빌 h클럽 내 휘트니스, 골프존 등을 비롯해 계절과 날씨에 상관없이 다양한 스포츠 활동이 가능한 다목적 실내체육관 등 다양한 운동시설이 마련된다. 또 편안한 분위기 속에서 교육·문화 등을 누리는 공간인 개방형 도서클럽과 입주민들이 편리하게 사용할 수 있는 쉼터공간인 클럽라운지 등이 도입된다.

여기에 단지는 어린 자녀들을 위한 교육 프로그램으로 학습자의 나이와 수준을 고려한 ‘YBM키즈카페’와 원어민과 함께하는 교육프로그램인 ‘YBM영어교실’ 등도 도입할 예정이다.

뿐만 아니다. 단지는 다양한 금융혜택을 제공해 소비자의 자금부담도 덜어냈다. 금융혜택으로는 1차 계약금 정액제(타입별 상이)와 중도금 60% 무이자 혜택을 제공한다. 이에 따라 계약자는 초기 자금 부담이 최소화될 것으로 보이며, 입주 전까지 추가 자금마련 부담도 없다. 또 중도금 전액을 무이자로 제공하는 만큼 금리 인상에 따른 이자율 증가 우려도 없다는 점에서 청약에 대한 관심은 더욱 고조되는 모양새다.

분양관계자는 "주거생활의 필수요소로 자리매김한 조경과 커뮤니티를 더욱 특화해 단지의 품격을 높이고, 입주민의 주거쾌적성을 극대화하는 다채로운 시설을 구성하게 되었다”라며 “이를 통해 단지 입주민은 지역 어디에서도 보지 못했던 안락한 주거생활과 자부심을 함께 느낄 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티는 화양지구에서도 최중심 핵심입지에 조성돼 다양한 인프라를 도보로 누릴 수 있는 주거환경이다. 실제 도보권에는 초·중·고교 부지가 계획돼 안전한 도보통학이 가능하며, 단지 서측으로는 중심상업지구가 자리하고 있다. 또 바로 앞에는 화양지구 최대규모 공원(예정)이 들어설 예정이며, 지구 내 조성될 평택시청 안중출장소와 종합병원도 도보로 이용 가능하다.

또 화양지구의 첫 일반분양 아파트라는 상징성에 걸맞은 다양한 특화설계를 도입할 예정으로, 4Bay 판상형 위주의 평면설계를 적용하고, 알파룸, 팬트리, 현관창고 등을 도입해 수납공간을 확대했다. 또 가변형 벽체를 적용해 거주자가 원하는 대로 공간 구성이 가능하게 했으며, 전용 84㎡ 타입은 테라스형 발코니가 적용돼 공간 활용성과 주거 쾌적성을 확보했다는 평가다.

견본주택을 운영 중이며, 입주예정일은 2025년 8월이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr