위기의 한국영화…추정수익 관측 이래 최저

지난해 극장 매출 5845억

2019년 이전 30% 수준

박스오피스 10위 권 내 한국영화 2편

외국영화 매출 점유율 70% 증가

[아시아경제 이이슬 기자] 지난해 한국 영화산업 시장 규모는 1조239억 원으로 2년 째 감소한 것으로 나타났다. 극장 매출은 5845억 원으로 소폭 증가했지만 팬데믹 이전인 2019년의 30% 수준에 머물렀다.

22일 영화진흥위원회 2021 한국 영화산업 결산 발표에 따르면, 지난해 전체 극장 매출액은 5845억 원으로 전년 대비 14.5%, 전체 관객 수는 6053만 명으로 전년 대비 1.7% 증가했다. 2020년에 비해서는 소폭 증가했으나 2019년 매출의 30.5% 수준이다.

지난 10년간 유지되던 한국영화 관객 점유율 우위도 깨졌다. 전체 극장 매출 가운데 한국영화 매출이 차지하는 비율은 29.7%에 그친 반면 외국영화 매출 점유율은 70.3%까지 증가했다.

지난해 극장 매출액 기준 박스오피스 1위는 '스파이더맨: 노 웨이 홈'(이하 스파이더맨)으로 매출액 557억 원, 관객 수 556만 명을 기록했다. 2위는 '모가디슈'로 매출액 346억 원, 관객 수 361만 명으로 박스오피스 상위 5위 내 유일한 한국영화였다. 3위는 '이터널스', 4위는 '블랙 위도우', 5위는 '분노의 질주: 더 얼티메이트'가 자리했다. 박스오피스 상위 10위 내 자리한 한국영화는 '모가디슈'·'싱크홀' 2편에 그쳤다.

한국영화 제작비 간이조사 결과 지난해 개봉한 순제작비 30억 원 이상 상업영화는 17편으로 2020년 29편보다 58.6% 감소하였다. 상업영화 17편의 추정수익률은 -47.3%로 2020년 영화들을 집계분석한 수익률 -30.4% 보다 크게 떨어졌다. 이는 2001년 수익성 조사 이래 역대 최저치였던 2008년의 상업영화 수익률 -43.5%보다도 낮은 수치이다. 손익분기점(BEP)를 상회한 작품은 3편으로 전체의 17.6%에 불과한 것으로 나타났다.

TV VOD와 인터넷 VOD, DVD 및 블루레이 시장, TV 채널 방영권 총 4개 영역을 집계한 극장 외 시장 매출규모는 3838억 원으로 파악되었다. 전년 대비 15.0% 감소한 금액이다. 한국 영화산업 주요 부문 가운데 극장 외 시장은 37.5%를 차지했다. 지난해 42.9%에 비해 5.4%포인트 감소한 수준이다.

한국영화 수출 위축세도 본격화됐다. 지난해 완성작 수출과 서비스 수출 금액을 합친 한국영화 해외 수출 총액은 4863만 달러로 전년 대비 41.8% 감소했다. 완성작 수출액은 4303만 달러로 전년 대비 20.5%, 기술서비스 수출은 560만 달러로 전년 대비 81.0% 급감했다.

독립예술영화 개봉편수는 450편으로 전년 대비 26.4% 증가했으나, 전체 독립예술영화 관객 수는 423만 명으로 전년 대비 9.2% 감소했다. 최고 흥행작은 정이삭 감독의 '미나리'로 113만 관객을 동원했다.

