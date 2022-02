영상·음악·웹툰 한번에 본다…구독 플랫폼 ‘왓챠 2.0’ 연내 공개

22일 ‘2022년 왓챠 미디어데이' 개최

신규 서비스 및 사업 계획 발표

[아시아경제 임혜선 기자] 온라인 스트리밍 서비스 왓챠가 음악과 웹툰 구독을 추가한 종합 엔터테인먼트 구독 플랫폼 ‘왓챠 2.0’를 연내 공개한다.

왓챠는 22일 오전 서울 여의도 글래드호텔에서 '2022년 왓챠 미디어데이'를 열고 사업계획을 발표했다. 올해로 창립 11주년을 맞는 왓챠는 2011년 내놓은 콘텐츠 추천 서비스 왓챠피디아와 이를 기반으로 2016년 출시한 온라인동영상서비스(OTT) 왓챠를 통해 국내 주요 콘텐츠 플랫폼으로 발돋움했다.

왓챠는 기존 영상 콘텐츠 플랫폼의 경계를 넘어 음악과 웹툰으로 서비스 콘텐츠의 영역을 넓힌다. '왓챠 2.0'의 핵심은 여러 카테고리의 콘텐츠를 단순히 모아 놓는 것이 아니라, 콘텐츠 경계를 넘나드는 분절되지 않은 종합적이고 연속적인 콘텐츠 감상 경험을 제공하는 것이다. 영화를 감상한 뒤, 여운을 곱씹는 음악을 듣고 영화를 해석하는 리뷰 웹툰을 즐길 수 있다. '왓챠 2.0'은 모든 콘텐츠를 한번에 무제한으로 즐길 수 있는 ‘올인원 구독 요금제’를 채택할 예정이다. 요금제 가격은 미정이다.

해외 젠출에도 나선다. 박태훈 대표는 2030년까지 전 세계 1억명의 가입자를 달성하는 글로벌 플랫폼이 되겠다는 목표를 제시했다. 박 대표는 "데이터를 기반으로 콘텐츠 가치와 다양성을 극대화해 개인의 취향을 충족시키는 왓챠 2.0은 해외 시장에서도 경쟁력 있는 왓챠만의 차별성"이라며 "K-콘텐츠를 우리 플랫폼에 실어서 해외에 나가 글로벌 데이터를 확보하는 것은 돈을 버는 것 이상의 가치"라고 밝혔다. 왓차는 2020년 일본에서 서비스를 시작하면서 국내 OTT업계 최초로 해외 시장에 진출했다.

'왓챠 2.0' 전략을 통해 새롭게 뛰어든 음악사업과 웹툰사업에서도 기존 산업과는 차별화된 왓챠만의 전략을 구사하겠다는 계획이다. 영상 콘텐츠와 시너지를 극대화하는 한편, 새로운 형태의 구독 비즈니스 모델을 통해 크리에이터들의 다양한 창작 활동을 지원하겠다는 계획이다. 왓챠는 김보통 작가와 오리지널 웹툰-영상 콘텐츠 제작을 진행중이며, 서나래, 루드비코, 김양수, 써니사이드업 등 유명 웹툰 작가들과 오리지널 웹툰을 준비중이다.

또한 왓챠는 블록체인 및 핀테크 전문기업 두나무와 전략적 제휴를 맺고 대체 불가능 토크(NFT) 사업도 본격화한다. 왓챠의 콘텐츠로 발행한 NFT를 업비트 NFT에 공개할 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr