“사퇴하라” “말 바꾼다” 이재명·윤석열 120분내내 팽팽한 기싸움..물고 물린 난타전(종합)

중앙선관위 주관 첫TV토론

이재명·윤석열 팽팽한 공방

[아시아경제 구채은 기자, 박준이 기자, 김영원 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 후보는 21일 중앙선거관리위원회 주관 첫 TV토론에서 ‘코로나 경제해법’, ‘추경’ ‘주식양도세’ ‘적자국채’ 이슈 등 각종 경제현안을 둘러싸고 첨예하게 격돌했다. 정책현안 외에도 녹취록과 성차별 논란 등을 놓고서 초반부터 고성 없는 난타전이 벌어지기도 했다.

우선 코로나 경제정책과 관련해 네 후보는 서로 다른 의견을 제시했다. 이 후보는 "국가가 개인에게 떠넘긴 책임을 국가가 져야 한다. 지나간 시기 이미 발생한 소상공인·자영업자와 택배노동자 등의 손실을 전부 보상하겠다"며 "추후 추경과 긴급재정명령 등을 통해 책임지고 향후 손실은 100% 확실히 보상하겠다"고 말했다.

반면 윤 후보는 "지금 빈곤층을 제대로 보호하지 않으면 나중에 엄청난 복지재정이 들어가게 된다"며 "소상공인·자영업자는 방역이라는 공공정책으로 인해 손실을 본 분들이라 헌법상 손실 보상 개념으로 확실하고 신속하게 보상해야 한다"고 강조했다.

안 후보와 심 후보는 거대 양당을 향해 '퍼주기 경쟁'이라고 비판했다. 안 후보는 "전 국민 재난지원금 같은 포퓰리즘 정책을 배척하고 소상공인·자영업자 등 피해 본 분들에게 집중 지원해야 한다"고 했다. 심 후보도 "거대 양당은 부자 감세에 두 손을 잡고 각자도생을 부추겼다"고 비판하면서 "저는 부유층에 더 큰 분담을 요구해 코로나 재난을 회복하고 그린 경제로 새로운 도약의 길을 열겠다"고 했다.

이외에도 이 후보의 법인카드 공금 횡령 의혹과 화천대유 대주주 김만배 씨의 녹취록, 윤 후보의 대장동 사건 연루 의혹까지 나오며 팽팽한 네거티브 공방이 펼쳐지기도 했다.

윤 후보는 "민주주의 경제 발전을 이야기하는데 언론에 연일 나오는 경기지사 법인카드 공금 횡령에 대해서는 말을 안 한다"며 "여기에 대해서 제대로 조사하고 본인 엄정히 책임지는 것이 민주주의고 이렇게 해서 사람들의 일할 의욕 북돋는 게 경제발전 기본 아닌가"라고 물었다.

그러자 이재명 후보는 '화천대유 관계자 녹취록'이 담긴 패널을 꺼내 들면서 화천대유 대주주인 김만배 씨의 대화 녹취록을 거론했다. 이 후보는 "윤석열은 영장 들어오면 죽어, 윤석열은 원래 죄가 많은 사람이야, 이게 녹취록이다"라며 녹취록 내용을 언급했다.

윤 후보는 "그 사람들은 이 후보와 훨씬 가까운 측근"이라며 "제가 듣기론 그 녹취록 끝에 '이재명 게이트'란 말을 김만배가 한다는데 그 부분까지 포함해 말씀하시는 게 어떠냐"고 받아쳤다. 이에 이 후보는 "거짓말을 하느냐. 허위사실이면 후보 사퇴하겠냐"고 따져 물으며 날선 신경전이 연출되기도 했다.

이외에도 윤 후보는 이 후보를 향해 "계속 이렇게 같은 생각을 (하느냐). 또 원래 잘 바꾸시지 않나. 생각을"이라고 저격했고 이 후보는 "다른 사람에 대해서 아무 근거 없이 자꾸 음해하는 습관이 있으신 것 같던데 검사 출신이시니까 합리적으로 근거를 가지고 말씀하시는 게 좋을 것"이라고 응수하며 팽팽한 기싸움을 벌였다.

성차별 이슈를 놓고서도 맞붙었다. 이 후보는 "윤석열 후보에게 물어보고 싶은 게 있다. 얼마 전에 우리나라에 구조적 성불평등, 성차별은 없다고 말하면서 이것은 개인의 문제라고 했다"며 "(여성이) 승진, 급여, 보직에서 엄청난 차별을 받는 게 사실인데 정말 무책임한 말 아니냐"고 지적했다.

그러면서 "아니면 다른 생각 하다가 잘못 말한 것 아닌가라는 생각이 드는데 사과할 생각이 없느냐"고 물었다. 그러자 윤 후보는 "제가 이 질문에는 말씀을 많이 드려서 굳이 답변할 필요도 없다"고 했다. 그러면서 "다만 집합적 남자, 집합적 여자 문제에서 개인 대 개인 문제로 (바꿔) 바라보는 것이 훨씬 더 피해자나 약자의 권리, 이익을 보장해줄 수 있다"고 답했다.

한편 3월9일 대선까지 TV토론은 2회 남았다. 선관위가 주관하는 법정토론으로 오는 25일(정치), 3월 2일(사회) 열린다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr김영원 기자 forever@asiae.co.kr