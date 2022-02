[아시아경제 박준이 기자, 김영원 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 윤석열 국민의힘 대선후보에게 공정거래위원회의 어느 부서에서 대기업의 중소기업 기술탈취 문제를 다루는지를 묻자 윤 후보가 "글쎄, 어느 부서인가"라고 반문했다.

안 후보는 21일 중앙선거관리위원회가 주관하는 ‘제20대 대통령선거 후보자 1차 TV토론회’ 중 '주도권 토론' 순서에서 "공정거래 관련 질문을 잘 아실 것"이라며 이같이 물었다.

안 후보는 "말씀드리는 이유가 저도 경영하면서 심각하다고 생각했기 때문"이라며 "이것은 하나의 팀으로 10명의 비정규직이 기술 운용 감시팀으로 돼 있다. 그래서 실효성이 없다"고 덧붙였다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr김영원 기자 forever@asiae.co.kr