[아시아경제 박준이 기자, 김영원 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 "우리나라는 기축통화국에 들어가 있지 않다는 게 문제다. 재정운용을 신중하게, 보수적으로 해야 한다"고 주장했다.

안 후보는 21일 중앙선거관리위원회가 주관하는 ‘제20대 대통령선거 후보자 1차 TV토론회’ 중 '주도권 토론' 순서에서 이재명 더불어민주당 대선후보를 향해 "기축통화국은 국채를 발행하면 그 수요가 세계적으로 많다. 이들은 돈이 필요할 때 국채 발행하면 다 소비가 돼서 부도가 안 난다"고 말했다.

이어 "그러나 비기축통화국이 국채를 발행해도 외국의 수요가 많지 않아서 문제가 발생한다"며 "사는 사람이 없으면 금리가 올라가고 경제에 악영향을 미친다"고 설명했다.

