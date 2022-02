"흔들림 없이 시장직 수행"‥ 안병용 시장, 경기교육감 불출마 선언

안 시장, 민주당 복당 신청

[아시아경제 라영철 기자] 안병용 의정부시장은 "경기도교육감 출마 꿈을 접고 남은 임기 동안 흔들림 없이 시장직을 수행하겠다"며 21일 도교육감 불출마를 선언했다.

안 시장은 이날 기자회견을 열어 이같이 밝히고 "끝이 보이지 않는 코로나19 신종 오미크론이 걷잡을 수 없이 급속히 번지고 있어 시 방역의 최종 책임을 수행할 시장의 직위를 비워두는 것은 무책임하다고 판단했다"고 설명했다.

이어 "최근 몇 개월 전부터 의정부시 정가는 여야 모두 그동안 진행해온 정책과제를 하나둘씩 비판하고 부정하고 탄핵하고 나선다"며 "처음에는 선거 시즌에 나타나는 현상쯤으로 생각했으나 오히려 왜곡, 호도해 일방적인 정치적 공격을 가해와 불안감이 들어 불출마를 결심하게 됐다"고 덧붙였다.

그러면서 "현실적으로 가장 중요한 고려사항인 현 이재정 교육감의 출마 여부도 불확실한 상황 등 복합적인 이유로 주변 원로분들의 자문을 청하고, 숙고한 결과 최종적으로 불출마를 결심하게 됐다"며 거듭 강조했다.

안 시장은 또, "지난 12년간 과분한 사랑과 관심으로 끊임없이 격려와 응원을 보내주신 47만 시민 여러분께 감사드린다"며 "남은 임기 동안 더욱더 새로운 마음으로 흔들림 없이 시장직을 수행할 것을 다짐한다"고 약속했다.

앞서 안 시장은 지난해 5월 더불어민주당을 탈당한 바 있으며, 이날 오전 복당을 신청했다.

의정부시는 고산동 복합문화융합단지 내 물류센터 조성과 도봉면허시험장 이전, 신곡 체육공원 조성, 공공하수처리시설 민간투자 등을 둘러싸고 지역 정가와 주민들이 찬반 논란을 겪고 있다.

